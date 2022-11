Os trabalhos para ter o WhatsApp ns tablets tem acelerado nos últimos meses. Esta é uma certeza, mas que ainda está numa fase de testes e de definição sobre a forma como será trazido para os utilizadores e a que níveis será possível usar.

Com uma solução já em testes, e que funciona como qualquer outro dispositivo, surgem agora mais novidades, em especial para ajudar os utilizadores. Há agora uma nova notificação que mostra de forma clara como vamos poder usar o WhatsApp nos tablets.

WhatsApp para tablets chega em breve

Quem estiver no programa de testes do WhatsApp, da app Android, tem já a possibilidade de usar este serviço nos tablets com o mesmo sistema. Da mesma forma que associam outros equipamentos, basta usar a app dedicada ao Android e ler um simples código QR.

Este será o processo que no futuro será dado aos utilizadores para poderem alargar a utilização do WhatsApp e não dependerem dos smartphones. É algo simples e já reconhecido e que muitos usam para testar e avaliar esta solução.

A grande novidade agora é a presença de uma nova mensagem que mostra como esta funcionalidade estará prestes a chegar. É algo muito discreto, mas vem revelar que uma das funcionalidades mais pedidas ao longo dos últimos anos estará prestes a ser lançada de forma global e para todos.

Versão Android pode testar e sincronizar

Com a mais recente versão de testes da app dedicada ao Android, surge um novo alerta e que mostra como o WhatsApp se pode ligar num tablet. Este recorre à mesma app que está acessível na Play Store e que deverá apesar ser lido um código QR para que a associação seja realizada.

Depois deste processo, o WhatsApp será sincronizado entre o smartphone e o tablet, passando mensagens e outros elementos multimedia entre os 2 dispositivos. Este é um processo completamente automático e que dá liberdade total para usar este serviço, longe do smartphone que serve de ligação.

Com esta novidade, fica claro que o WhatsApp estará prestes a trazer para o Android a tão esperada versão para tablets. Irá usar a mesma app, algo normal, mas com a associação de um dispositivo, que será sincronizado e que dispensará o smartphone, como esperado.