Os trabalhos da Microsoft para melhorar o Windows 11 são constantes e sempre a trazer novidades às novas builds apresentadas todas as semanas no programa Insider. Este ritmo a que as melhorias surgem mostram bem como este sistema operativo está ativo e a ser melhorado.

Uma das mais recentes novidades mostrou como a Microsoft consegue renovar e reinventar uma das mais antigas ferramentas que este sistema tem. Até o Gestor de Tarefas do Windows 11 teve direito a uma mudança e agora até já permite que sejam pesquisados processos.

A Microsoft tem dado uma especial atenção às ferramentas menos óbvias do seu sistema operativo. Como já mostrou, consegue dar ao Windows 11 algumas mudanças que renovam estas apps mais tradicionais e assim torna-as mais atrativas e ajustadas ao que os utilizadores pretendem.

É assim que surge agora mais uma mudança no Gestor de Tarefas, que já no passado recente tinha recebido mudanças e uma nova interface. Nessa altura recebeu uma renovação completa e ajustada a todo o grafismo que a interface do Windows 11 estava a estrear em várias áreas.

O que agora é mostrado torna o Gestor de Tarefas ainda mais simples de ser usado. É uma novidade que já deveria estar há muitos anos presente e que finalmente toma forma. Falamos da possibilidade de fazer pesquisas, o que permite encontrar todos os processos de forma mais direta e assim agir diretamente.

O campo de pesquisa estará no topo desta interface, numa zona bem visível e assim simples de encontrar e usar. Bastará escrever ali o nome da app ou do processo para que este seja mostrado ao utilizador e que assim poderá depois tomar qualquer ação sobre o mesmo, como já o faz normalmente.

Para além desta novidade, como a Microsoft mostrou aos utilizadores, existem mais alterações nesta build, todas focadas no Gestor de Tarefas. A personalização foi alargada e dá agora mais liberdade aos utilizadores. Além disso, permite que sejam memorizadas respostas das notificações apresentadas aos utilizadores.

Esta melhoria será trazida em breve para as versões estáveis do Windows 11 e vai mostrar que a Microsoft continua a inovar no seu sistema. Faz parte de um lote ainda maior de melhorias e novidades que está a ser reunido e que renovará muito este sistema operativo.