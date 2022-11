O GitHub é atualmente um dos pontos centrais no mundo da programação, muito pelas ferramentas que oferece a todos os que trabalham neste universo. Mais que um simples repositório de código, garante a todos os que abraçam esta tarefa as ferramentas necessárias,

Uma das suas próximas novidades quer mudar completamente a forma como é possível programar. Vai permitir dispensar o teclado e o rato, bastando usar a voz. E como se esperava, tudo vai ser começado com um simples Hey GitHub!

O Copilot é uma das mais poderosas e mais controversas ferramentas do GitHub. Permite programar sem os utilizadores terem de escrever muito código, gerando de forma automática toda a parte mais complicada deste processo. A grande questão é a forma como este código é obtido, provavelmente usando material com direitos de autor.

Longe destas questões e destes problemas, surge agora o Hey GitHub. Este poderá ser considerado um assistente virtual para a programação. Esta assistente virtual garante que o utilizador, usando uma descrição normal e corrente, consegue transformar as suas palavras em código real.

Para além desta sua capacidade de gerar código útil e utilizável, esta proposta do GitHub pode ter um papel importante. Todos os que não queiram que seja um automatismo, podem usar para gerir a navegação dentro do que estão a produzir, navegando para áreas específicas do código ou, simplesmente, para uma determinada linha.

Na sua ideia base, o Hey GitHub estava associado a questões de acessibilidade e para dar a todos a capacidade de programar. Assim, e sem tocar no teclado ou no rato, é possível produzir código que fica pronto a ser usado, usando uma linguagem natural.

O Hey GitHub está ainda a ser desenvolvido e o seu acesso limitado. De qualquer forma, é possível pedir acesso a esta proposta e assim que a mesma esteja utilizável, poderá ser integrada no VS Code, a primeira plataforma a ser integrada.

Esta é uma excelente proposta para quem quer programar. Dispensa a utilização de qualquer periférico e recorre apenas à voz, com uma linguagem natural. Este pode bem ser o futuro de todos os que querem programar e precisam de uma ajuda extra,