Há situações estranhas e pouco lógicas em qualquer software e o Safari do iOS não é exceção. O browser da Apple, que é o padrão dentro do ecossistema da empresa, está a apresentar um comportamento anormal, ao pesquisar por algumas palavras, que aprecem aleatórias.

Esta é uma situação que a Apple parece estar já a resolver, mas que causou problemas a muitos utilizadores. Com estas palavras escritas na barra de endereço, o browser da Apple simplesmente fechava-se sem qualquer razão ou explicação aparente.

Pesquisar no Safari bloqueava o browser

Esta é uma situação anormal, seja por que prisma for analisada. Do que é descrito, o Safari do iPhone, e também do iPad, está a bloquear e a fechar, sempre que os utilizadores colocam na barra de endereço determinadas palavras, que são compostas por 3 letras.

Do que foi revelado, esta situação parece acontecer apenas a quem tem ativada a opção que faz o preenchimento automático, facilitando a pesquisa. Assim, e com este mecanismo a ser aparentemente a causa do problema, tudo indica que deverá ser algo do lado da Apple a provocar o problema.

@Apple Safari bug* #bug #safari crashes when searching with the words “BES” when safari suggestions is turned on — Nick_Henny (@NspireAviation) November 14, 2022

Situação só acontece no iPhone e no iPad

Há ainda quem aponte para uma questão associada à Google e à sua pesquisa. Vários utilizadores estão a usar o motor de pesquisa desta gigante no Safari como padrão e que estão a ter presente este problema no browser da Apple no iPhone.

Quanto às palavras que estão a provocar este problema, estas estão parcialmente identificadas. Os relatos apontam para os seguintes exemplos: “tar,” “bes”, “wal”, “wel”, “old”, “sta” e “pla”, mas certamente que existem outras combinações que estão a provocar este comportamento.

Apple está já a resolver esta situação

Sendo um problema do lado da Apple, e que estará restrito a algumas regiões do globo, a Apple está já a criar a solução para o problema e a aplicá-la de forma global. Ainda assim, é possível que demore algum tempo para que esteja completamente disseminado e o problema resolvido.

Claro que esta situação do Safari no iPhone não é única e já foi vista antes noutros sistemas. Também outros produtos da Apple já tiveram situações mais complicadas, com SMS a bloquearem os equipamentos, mas a marca resolveu estas situações de forma rápida.