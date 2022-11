Apple Watch 8 e Ultra ainda vão receber mais funcionalidades do watchOS 9

A Apple normalmente não lança tudo de uma vez nas primeiras versões dos novos sistemas operativos que equipam igualmente os dispositivos mais recentes. Paulatinamente, a empresa vai disponibilizando mais opções para além daquelas que fazem parte do pacote inicial. E é isso que acontece também com os mais recentes Apple Watch Ultra e Seres 8.

Conforte sabemos, a promessa da empresa de Cupertino é que a estes dispositivos, via WatchOS 9, ainda chegue a Deteção de trilhos, Roaming internacional e mais algumas boas ferramentas.

Do Apple Watch Ultra ao watchOS 9, a Apple tem trazido neste outono uma mão cheia de inovações. Contudo, a empresa de Cupertino ainda tem mais alguns trunfos na manga, no que toca a novas características do Apple Watch.

Então, e o que falta trazer mais para o smartwatch da Apple?

Apple Watch Deteção de pistas

Na apresentação em setembro passado, na descrição das novidades do Apple Watch Ultra, a Apple feriu que para o final deste ano haveria de ser lançada uma nova funcionalidade que se chama Deteção de pista.

Esta novidade será incluída na app Treino e tem como função detetar automaticamente quando o utilizador chega ao local onde costuma correr. Nessa altura o relógio pergunta ao atleta qual a pista que está a utilizar para as métricas mais precisas.

A app Treino deteta quando se chega a uma pista, e utiliza tanto os dados do Apple Maps como o GPS para fornecer o ritmo mais preciso, a distância, e o mapa de rotas.

Explicou a Apple.

Criar Percursos

Conforme podemos ver no PR da Apple, esta funcionalidade tem como objetivo ajudar os desportistas a praticar as suas rotinas de treino de corrida ou ciclismo ao ar livre no mesmo percurso. A rota de corrida é uma nova característica que chega à aplicação de Treino numa atualização para watchOS 9.

Bata recordes. A correr ao ar livre ou a treinar de bicicleta no mesmo percurso, pode tentar superar o seu último resultado ou bater um recorde pessoal. Receba atualizações em tempo real sobre o melhor ritmo para o conseguir.

Refere a Apple.

Basicamente e como foi mostrado na keynote de setembro, o relógio irá mostrar a rota atual e colocar "lado a lado" com a mesma rota feita anteriormente. Assim o desportista pode usar essa informação para melhorar os seus tempos e performance.

Roaming internacional

Rotulado "em breve" na página do produto Apple Watch Series 8, o roaming internacional é uma nova funcionalidade celular tanto para a Série 8 como para a Ultra.

Com o roaming internacional, fazer chamadas, enviar textos, transmitir música e obter ajuda em caso de emergência em muitos dos locais onde as suas viagens o levam.

Refere a empresa.

Esta funcionalidade poderá não aparecer nas operadoras nacionais logo que a Apple lance nos EUA. Contudo, tal como tem acontecido, gradualmente todos os países vão recebendo e disponibilizando as novidades.

HomeKit

Uma atualização para watchOS 9 e Configuração Familiar trará mais capacidades do HomeKit para os relógios Apple configurados para crianças.

Os seus filhos podem ser convidados para a aplicação Casa como membros e podem controlar as suas colunas HomePod e acessórios domésticos inteligentes como termóstatos e luzes. Uma futura actualização permitirá também aos pais "adicionar chaves de casa, chaves de hotel, e muito mais à carteira" para crianças através do Family Setup.

Explicou a Apple.

Esta funcionalidade é muito interessante numa altura onde muitos dispositivos já são controlados pelo smartphone e pelo Apple Watch. O pai, por exemplo, dá a "chave de casa" ao filho que a usa com a tecnologia NFC do seu Apple Watch.

Oceanic+

Os utilizadores Apple Watch Ultra já podem utilizar a aplicação Depth da Apple para registar a profundidade e medir a temperatura da água. Contudo e se a ideia for ter mesmo um computador de mergulho, então terão de utilizar a app de mergulho de terceiros chamada Oceanic+.

Esta ainda não foi lançada, mas estará para breve, segundo o próprio site.

Em vez de criar a sua própria aplicação de mergulho, a Apple conta com os peritos da Oceanic para transformar o Ultra no tal computador de mergulho. O Apple Watch Ultra está apto para mergulho recreativo até 40 metros.

A aplicação Oceanic+ no iPhone vai além de calcular apenas a profundidade e o tempo, integrando condições locais como marés, temperaturas da água, e até informações alimentadas pela comunidade como visibilidade e correntes. Ou simplesmente use o seu relógio para planear rápida e facilmente o seu mergulho. Todos os avisos de segurança que espera de um computador de mergulho são incorporados no Oceanic+, desde limites de descompressão a taxas de subida excessivas e paragens de segurança.

Oceanic diz que "a monitorização de profundidade (incluindo alarmes de profundidade), rastreio por GPS, diário de bordo (até 12 mergulhos), snorkeling e mais" estará disponível gratuitamente.

No entanto, é necessária uma assinatura para "opções de mergulho mais avançadas tais como Sem Limite de Descompressão", de acordo com a Oceanic. Os preços variam entre $5/dia e $130/ano. A Oceanic+ não lançará com apoio de freediving (mergulho livre), mas a empresa diz que chegará numa futura atualização.