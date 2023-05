Criptomoedas não têm valor intrínseco e deviam ser regulamentadas como o gambling

As dúvidas sobre as criptomoedas, ao invés de abrandarem com o seu amadurecimento, ganham, por sua vez, cada vez mais força. Para os reguladores britânicos, elas não têm qualquer valor intrínseco e, por isso, deveriam ser regulamentadas como os jogos de apostas.

Os eventos que assolaram, há alguns meses, a indústria das criptomoedas deixaram os reguladores de olhos abertos e mais atentos do que nunca ao efeitos negativos sobre os consumidores.

Os eventos de 2022 destacaram os riscos apresentados aos consumidores pela indústria dos criptoativos, grande parte da qual permanece um wild west. Uma regulamentação eficaz é claramente necessária para proteger os consumidores de danos.

Disse Harriett Baldwin, presidente do Treasury Select Committee do Reino Unido.

A par dos descrentes, há também aqueles que estão preocupados com as finanças das pessoas que se poderão deixar levar pela criptomoeda. Aliás, num relatório divulgado, recentemente, o Treasury Select Committee do Reino Unido explicou que a volatilidade e a potencial perda de dinheiro associadas à criptomoeda representam um risco muito significativo para os consumidores.

Sem valor intrínseco, enorme volatilidade de preços e nenhum bem social discernível, o comércio pelo consumidor de criptomoedas, como a Bitcoin, assemelha-se mais a jogos de apostas do que a um serviço financeiro, e deve ser regulamentado como tal. Ao apostarem nestes 'tokens' sem proteção e garantia, os consumidores devem estar cientes de que todo o seu dinheiro pode ser perdido.

O Treasury Select Committee revelou estar preocupado com as propostas que o governo apresentou para regulamentar o comércio da criptomoeda como um serviço financeiro. Na perspetiva dos reguladores, esta abordagem levaria as pessoas a acreditar que a criptomoeda é segura e está protegida, quando não é esse o caso.