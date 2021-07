Com o interesse crescente nos carros elétricos, marcas como a Tesla têm crescido e ocupado lugares de destaque no mercado automóvel. Esta tem sabido ocupar este espaço e é hoje uma das maiores marcas neste campo.

Com números cada vez mais interessantes, a Tesla tem apresentado resultados trimestrais que mostram o seu crescimento único. Agora, e a apresentação de resultados mais recente, mostrou que continua a dominar o mercado e a produzir e vender cada vez mais carros elétricos.

Tesla com novos máximos

Os números da Tesla nos últimos anos mostram que esta é uma marca cada vez maior e com um interesse particular dos consumidores. As vendas dos seus carros elétricos não param de crescer a cada novo trimestre, com número cada vez mais expressivos.

Com dados novos apresentados agora, referentes ao segundo trimestre de 2021, a marca volta a mostrar que está a conseguir crescer no mercado dos veículos e em especial nos carros elétricos. Desta vez, em abril, maio e junho de 2021 foram entregues mais de 200 mil veículos.

Produção Entregas Model S/X 2.340 1.890 Model 3/Y 204.081 199.360 Total 206.421 201.250

Número de vendas expressivos

Estes números são expressivos e voltam a mostrar que a marca está a crescer. Foram batidos novos recordes e desta vez a marca anunciou que colocou no mercado 1.890 unidades dos modelos Model S/X e 199.360 unidades dos modelos Model 3/Y.

Ao mesmo tempo, a marca também revelou os números do trimestre para a produção dos seus carros elétricos. Aqui, e para este período, temos 2.340 unidades dos modelos Model S/X e 204.081 unidades dos modelos Model 3/Y.

O cenário dos carros elétricos

Com muitas novidades a chegar, em especial com o Model S Plaid, espera-se que os números voltem a crescer no trimestre que começou agora. Ao mesmo tempo, os Tesla teme estado envolvidos em problemas, com recolhas devido a problemas e até a modelos novos que incendeiam sem razão aparente.

Mesmo com um valor recorde de vendas/entregas, a Tesla acabou por ficar abaixo do previsto pelos analistas. A marca irá certamente reagir e fazer crescer ainda mais os seus números, reforçando as vendas para continuar a ter uma presença cada vez mais forte.