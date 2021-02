Elon Musk volta ao Twitter e promove Dogecoin. Valor da moeda sobe mais de 50%

Parece que Elon Musk não consegue ficar separado do Twitter durante muito tempo. Aliás, se ainda há dois dias anunciou a sua temporária saída, hoje já conseguiu movimentar novamente os mercados.

Após uma publicação feita na sua página do Twitter acerca da Dogecoin, a criptomoeda aumentou em 50% o seu valor.

Dogecoin subiu 50% pela graça de Elon Musk

Conforme escrevemos aqui, Elon Musk anunciou há dois dias que deixaria o Twitter durante algum tempo. Aparentemente, o espaço de tempo foi bastante curto e não deu sequer para descansar, uma vez que o multimilionário voltou… e a sua presença já foi, obviamente, sentida.

Se há uns dias tinha #bitcoin na biografia do seu Twitter, esta menção foi apagada para dar lugar a um conjunto de tweets em que se refere à Dogecoin, uma outra moeda criptográfica.

Por sua vez, esta foi criada em 2013, a servir de piada, após a criação de múltiplas moedas que imitavam a Bitcoin. Aliás, é representada por um meme com o focinho de um Shiba inu.

Apesar da piada, hoje, o preço da Dogecoin subiu 50% após vários tweets em que o multimilionário elogiava a criptomoeda.

Elon Musk não para de mover mercados

Após os vários tweets do multimionário, na manhã de hoje, as moedas tinham um valor de mercado de 6,3 mil milhões de dólares, de acordo com o CoinMarketCap, um fornecedor de dados sobre moeda criptográfica.

Além disso, também esta manhã, o valor de uma única moeda subiu para 0,05204 dólares, aumentando quase três cêntimos num espaço temporal de 24 horas. Ao longo do dia, o volume de transações mais do que triplicou.

Aparentemente, e após a curta pausa que fez do Twitter, Elon Musk continua a ter a capacidade de movimentar o mercado das ações. Isto, apesar do claro desagrado dos investidores, como já lhe mostramos, pela dinâmica que Elon Musk promove sem sequer se esforçar.

