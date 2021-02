Novidades de fevereiro do PlayStation Now

Com o virar do mês de fevereiro, é altura também de chegarem reforços ao catálogo do Playstation Now.

A Sony já revelou os jogos de fevereiro. Venham conhecer quais são.

Já são conhecidos os jogos que irão reforçar o catálogo do serviço de streaming da Playstation, o Playstation Now, neste mês de fevereiro.

Tratam-se de três títulos, já se encontram disponíveis, e podem ser jogados tanto na PlayStation 5, como na PlayStation 4 ou num PC com Windows com um DualShock 4. Para tal é necessário ter uma subscrição válida do serviço da Sony Playstation.

Call of Duty: Black Ops III

Quem é que, nos tempos que correm, não conhece os jogos Call of Duty ou Black Ops? Tratam-se de dois nomes importantes na história mais recente dos videojogos e desta feita, chega a altura de Black Ops III chegar ao Playstation Now.

O jogo de base completo de Call of Duty: Black Ops III, já chegou ao PlayStation Now. Isto significa que até ao próximo dia 29 de abril, os jogadores terão a oportunidade de explorar este futuro sombrio onde se esbate a fronteira entre a humanidade e a tecnologia e no qual a guerra é definida pela robótica militar de vanguarda.

WWE 2K Battlegrounds

Outro jogo sobejamente conhecido, em particular por apresentar a temática sobre um dos desportos showbiz mais frenéticos e entusiasmantes, o Wrestling. No entanto, Battlegrounds apresenta o WWE de uma forma bastante mais alternativa e divertida.

WWE 2K Battlegrounds desafia os jogadores a competirem com habilidades e poderes especiais em desafios de estilo Steel Cage, Royal Rumble e mais ainda. Para além disto, este exuberante jogo de ação permite ainda aos jogadores jogarem um novo modo de história contado através de faixas de banda desenhada originais na companhia de Paul Heyman e Stone Cold Steve Austin para encontrarem as próximas Superstars da WWE enquanto desbloqueiam personagens e campos de batalha únicos.

Detroit: Become Human

Um dos grandes jogos do ano 2018, Detroit: Become Human foca a temática futurista da evolução tecnológica e da introdução de robots no dia-a-dia.

Desta forma, os jogadores também terão a oportunidade de entrar neste futuro alternativo da cidade de Detroit em 2038, uma cidade rejuvenescida pelo desenvolvimento de androides eficientes que existem apenas para servir os humanos. Mas tudo isso muda rapidamente. Neste thriller neo-noir focado na narrativa e repleto de reviravoltas onde os androides se irão libertar das amarras da sua programação e tentar conquistar a sua liberdade, os jogadores terão que fazer escolhas que poderão alterar o desenlace da história.

Para além dos títulos mencionados anteriormente, este mês chegam ainda ao catálogo de jogos do PlayStation Now os seguintes títulos:

Darksiders Genesis

Little Nightmares

Hotline Miami 2: Wrong Number