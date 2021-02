Ter-se-á Elon Musk descolado dos milhões de seguidores do Twitter?

Conforme notamos, Elon Musk é uma presença assídua no Twitter. Desde levantar o véu a pequenas revelações, até opinar sobre os mais variados assuntos. Aliás, estabelece um contacto relativamente próximo com os seguidores.

No entanto, parece que o multimilionário vai fazer uma pausa da rede social e o motivo ainda é desconhecido.

Terá Elon Musk terminado esta relação intensa com o Twitter?

Sendo Elon Musk uma personalidade tão ativa e dinâmica na rede social Twitter, é de se estranhar que, de repente, decida desligar-se e abandoná-la. Ainda que não seja a primeira vez, porque, depois de ter anunciado que iria sair em 2019, anunciou novo hiatos em junho do ano passado.

Conforme sabemos, é por lá que vai opinando sobre vários assuntos, relacionados ou não com as suas empresas, bem como estabelecendo contacto e pequenas conversas com os seus seguidores. Além disso, faz também por lá muitas revelações de futuros projetos e produtos, deixando a “pulga atrás da orelha” dos milhões que o seguem.

Hoje, o multimilionário anunciou, com uma publicação na própria plataforma que iria desligar-se do Twitter durante algum tempo. Só que nada referiu sobre os motivos, nem sobre o tempo que estará afastado.

Offline por tempo indeterminado

Surpreendentemente, Elon Musk deixa o Twitter por tempo indeterminado, após fazer sucesso na Clubhouse, uma aplicação que possibilita conversas de áudio entre convidados. Ali, o multimilionário abordou várias temáticas, como toda a controvérsia em torno das ações da GameStop, bem como o estado da Bitcoin.

Além disso, referiu planos futuros da SpaceX, realçando o seu desejo em colonizar Marte nos próximos 5 anos e meio, e falou sobre o implante que a Neurolink colocou num macaco, de modo a que jogue com a mente, sem se movimentar.

No entanto, muito pouco foi dito sobre a Tesla que anunciou, na semana passada, uma profunda revisão de dois dos seus modelos de referência, o Model S e o Model X.

Recorde-se ainda que Elon Musk é de tal forma um influenciador no Twitter que os investidores se mostraram desagradados com a facilidade que o multimilionário tem em movimentar os mercados.

