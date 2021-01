Atividade de Elon Musk no Twitter está a agitar o mercado das ações

Este mês, Elon Musk recebeu o título de homem mais rico do planeta, acompanhando a sua notável presença no mundo da tecnologia. Então, sendo ele uma figura tão icónica, é natural que os seus passos movam montanhas.

Ou seja, os tweets de Elon Musk estão a fazer mexer os mercados das ações e há já investidores preocupados.

Subidas no mercado motivadas por Elon Musk

Por um lado, Elon Musk alterou a sua biografia do Twitter para um simples #bitcoin, alimentando a especulação de uma possível compra associada à criptomoeda. Então, o valor da Bitcoin subiu mais de 20%, assumindo uns 38 566 dólares, na passada sexta-feira.

Por outro lado, provocou uma subida de mais de 12% das ações da CD Projekt, responsável pelo jogo de computador Cyberpunk 2077. Isto, depois de ter mencionado no Twitter que um novo modelo de carro da Tesla permitiria que os passageiros acedessem ao jogo.

Além disso, ainda esta semana o CEO da Tesla alimentou uma onda inesperada de partilhas da GameStop. Esta que surgiu após uma publicação onde constava o termo “GameStonk”, combinação de GameStop com “stonks”, uma gíria para ações, bem como uma ligação que direcionava para o reddit WallStreetBets.

Com isto, Elon Musk fez com que a valorização da GameStop disparasse para mais de 10 mil milhões de dólares no mercado after-hours.

Mais, após um tweet onde referia “Eu até amo a Etsy”, as ações no mercado de artesanato subiram 9%.

Investidores e analistas preocupados com influência de Musk

Apesar da agitação que Elon Musk provoca, há muitos analistas e até mesmo investidores que não veem este cenário com bons olhos. De acordo com Vincent Flood, locutor do podcast da VideoWeek e analista do mercado publicitário, os tweets do CEO da Tesla podem ter “consequências devastadoras para os investidores minoritários enquanto ele e os amigos enriquecem à custa dos pequenos”.

Além disso, também Rich Pleeth, um empresário e investidor de tecnologia, partilha desta opinião. Aliás, disse à CNBC que Elon Musk pode “enriquecer-se com um tweet”.

Ele é um inovador, mas isso não significa que esteja acima da lei.

Disse Rich Pleeth.

Conforme expôs Max Levy, chefe de desenvolvimento de negócios da aplicação de gestão de investimentos Nutmeg, esta questão da influência nos mercados de capitais sempre existiu. Contudo, Dan Lee, analista da Freetrade, referiu que situação de Elon Musk pode espoletar uma discussão sobre a legitimidade da prática.

Quando questionado pela CNBC sobre o assunto, o Securities and Exchange Commission, um regulador criado para proteger os investidores, recusou-se a responder. Por outro lado, a Bolsa de Valores de Nova Iorque e a Nasdaq, bolsa de valores orientada para a tecnologia, não teceram quaisquer comentários sobre o assunto.

Leia também: