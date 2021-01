Foi no final do ano que passou que o projeto Titan, aquele que supostamente será o carro elétrico e autónomo da Apple, começou a mexer mais que nunca. A Hyundai assumiu a posição de possível parceiro ao revelar o seu envolvimento no projeto. Contudo, um novo relatório da Reuters diz que os executivos da Hyundai estão divididos sobre uma possível parceria com a Apple.

Os responsáveis da empresa poderão não estar confortáveis em fabricar a tecnologia para a Apple que a irá vender como marca própria. O acordo poderá estar a perder-se.

Hyundai não quer fabricar o carro elétrico para a Apple?

No passado dia 8 de janeiro, o Korea IT News informou que a Apple e a Hyundai uniram-se para produzir veículos elétricos.

A 10 de janeiro, foi relatado que a Apple e a Hyundai tinham já planos para assinar um acordo de parceria para a produção de carros elétricos autónomos até março e iniciar a produção por volta de 2024 nos Estados Unidos.

Posteriormente, a 19 de janeiro, o eDaily da Coreia afirmou que a fabricante automóvel pretendia fazer a transição da parceria “Apple Car” da empresa para a marca Kia. Esta ação seria uma compensação como parte de um acordo que poderia levar a produção aos Estados Unidos.

O relatório acrescentou que a Hyundai decidiu que “não é adequada” para o negócio de automóveis da Apple. Isto porque a marca quer continuar a fabricar e a apresentar os produtos como marca Hyundai. Além disso, a empresa automóvel supostamente não quer tornar-se um fabricante de equipamentos originais para veículos Apple.

“Estamos a agonizar-nos sobre o assunto, se é bom ou não. Não somos uma empresa que fabrica automóveis para terceiros.

Disse um executivo da Hyundai “ciente das discussões internas” à Reuters.

A Hyundai é tradicionalmente conhecida pela sua relutância em trabalhar com estranhos. Aliás, a empresa tem tradição no fabrico de motores, transmissões e até mesmo da produção de muitos outros componentes.

Embora as ações da Kia e da Hyundai tenham disparado por causa das negociações, há a considerável oposição em se tornar uma fabricante fornecedora da Apple, o que poderia impedir qualquer acordo com a gigante americana, referiram os responsáveis da marca sul-coreana.

