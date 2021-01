Ensaio Honda e… o 100% elétrico da marca nipónica

O ano 2020 ficou marcado por vários temas fraturantes, mas fica sobretudo como o ano de um avanço importante da Honda no segmento dos carros elétricos. Apesar da marca ter já um caminho traçado na eletrificação automóvel, o Honda e é o primeiro 100% elétrico. Assim, vamos ao ensaio que fizemos ao volante deste citadino elétrico nipónico.

Depois de algum tempo a testar, a viajar e a desfrutar, chegamos a várias conclusões sobre este carro. Venha viajar connosco neste ensaio.

Conforme estamos lembrados, a Honda apresentou este carro, ou o seu protótipo, no Salão de Frankfurt em 2017. Na altura e 3 anos neste mercado são muitos anos, era um projeto arrojado apostar num 100% alimentado a baterias.

Apesar da pandemia, a Honda lançou o carro no período em que previamente estava definido, junho de 2020.

Antes de começarmos…

Antes de qualquer observação que façamos, importa “escutar” a marca a falar de si. Assim, segundo a Honda, este carro funciona como um automóvel equipado com transmissão automática, mas com a sua caixa de velocidades de relação única, ao carregar no acelerador, consegue obter uma resposta suave e instantânea.

Os 154CV de potência e o binário de 315Nm, combinados com a distribuição de peso 50:50 e o baixo centro de gravidade, garantem ao Honda e uma condução desportiva que não descura o conforto do condutor e dos restantes ocupantes.

Segundo a marca, se o condutor uma experiência mais emocionante, pode alterar entre o modo Normal e o modo Sport, que oferece uma resposta mais elevada.

O sistema de controlo por pedal único, quando ativado, aumenta a diversão e o conforto de condução em ambientes urbanos. O sistema permite acelerar, reduzir a velocidade e parar o carro usando apenas o pedal do acelerador.

O Honda e dispõe de um raio de viragem de apenas 4.3m, o que o torna excecionalmente manobrável e ágil, perfeito para as estreitas ruas da cidade. Com a ajuda extra do sistema de sensores de estacionamento Honda Parking Pilot, pode usufruir de cada viagem e aproveitar ao máximo a sua cidade.

Exterior

Vamos falar no design que não passa despercebido. Viajamos por várias cidades e o olhar de curiosidade pautou a primeira impressão que retiramos do rosto das pessoas que nos viam passar. Estamos perante um design atraente e, sobretudo, que funciona.

Faróis redondos bonitos incorporam luzes diurnas em formato de anel (que se acendem quando nos aproximamos) e são a referência visual mais clara do Honda e para outros modelos clássicos Honda.

O seu design apresenta de imediato um carro com apelo tecnológico. As jantes de 16 ou 17 polegadas, assim como os retrovisores laterais que são câmaras, enquadram desde logo o espírito moderno, desportivo e sóbrio. Aliás, tudo neste carro é tal como se vê.

Claro que se nota o estilo retro atraente que combina com o resto, o moderno que falamos em cima. Isso provoca o olhar das pessoas que se cruzam com ele. A sua forma curvilínea, o revestimento externo em preto brilhante, ajudam e distinguir este modelo dos outros que circulam nas estradas.

Interior

Depois do impacto que o exterior nos causou, fomos para o interior. Não, não estamos perante um elétrico minimalista, sem alma. Este traz os botões físicos de tradição, embora com muito digital a substituir o normal analógico.

O espaço do habitáculo é desafogado, é desimpedido de coisas que os carros tradicionais trazem e que estorvam os pés. Este é amplo, mas dentro do aspeto compacto que vemos por fora. Os materiais são de excelente qualidade, com carimbo da marca nipónica. São feitos claramente para durar.

Provavelmente a marca peca por excesso e não por defeito. Assim, depois de instalados, olhamos um pouco mais de perto e este revela-se um carro ferozmente futurista, com puxadores nivelados, câmaras em vez de espelhos retrovisores e dois enormes ecrãs sensíveis ao toque no interior.

No entanto, e mais importante de tudo, este é um carro totalmente elétrico. Soa a elétrico e cheira a elétrico. É um carro ideal para a vida do dia a dia, na cidade, como a marca o apresenta.

Equipamento

O Honda e vem carregado de tecnologia que ajuda o condutor. O carro elétrico vem equipado com espelhos retrovisores exteriores que são câmaras laterais de visibilidade traseira. Traz travão de estacionamento elétrico com função Brake Hold, travagem regenerativa, controlo da velocidade de cruzeiro com limitador de velocidade.

Além destes, o elétrico oferece sistema de travagem atenuante de colisões, limitador inteligente da velocidade, sistema assistência à manutenção na faixa de rodagem, sistema atenuante de saída de estrada, sistema de reconhecimento da sinalização de trânsito, sistema avisador de arranque do automóvel da frente, sistema de alarme e sistema imobilizador.

Além desta mão-cheia de tecnologia, ainda estará disponível o sistema inteligente de acesso e arranque sem chave (Smart Entry & Start).

O futuro começa já e este carro traz conectividade avançada. Isto é, pode-se ligar remotamente através da aplicação My Honda+ para smartphone. Assim, a app, segundo a marca, permite entre outras funcionalidades, agendar horários de carregamento, fechar as janelas e pré-aquecer o interior, dando-lhe as boas-vindas em dias frios. Pode ainda usar o seu smartphone como chave digital para trancar, destrancar e até ligar o automóvel.

Não conseguimos ver esta tecnologia porque ainda não está disponível para Portugal. Contudo, estes serão os benefícios que os utilizadores poderão usufruir quando a app estiver disponível cá.

Áudio e Comunicação

Já lhe dissemos que não falta nada? Pois bem, não falta mesmo, até uma consola conseguimos ligar e usar os ecrãs como monitor gaming. Além disso, podemos usufruir de uma conectividade para sistemas Android Auto e Apple CarPlay.

Honda CONNECT NAVI Garmin

Dois ecrãs táteis de 12.3″, FM/DAB, Apple CarPlay, Android Auto, rádio via internet e aplicação Aha.

Sistema de telefone mãos-livres Bluetooth

1 entrada HDMI

4 entradas USB (2 à frente, 2 atrás)

6 colunas

Volante com comandos áudio

Condução

Aqui é que tudo muda de figura. Este é um carro que engana pela aparência. A tração traseira dá aquele apelo ao arranque destemido e o carro torna-se rápido, muito rápido nos circuitos urbanos. O seu tamanho permite que nos desembaracemos com facilidade no trânsito e possamos usar espaço mais curtos para o estacionar.

Aliás, estacionar com tanta tecnologia é muito fácil. Os retrovisores transformam-se em câmaras traseiras, os sensores vigiam o carro em todo o seu redor e isso é uma ajuda importante.

Claro que o ponto menos positivo aqui é a autonomia, temos pouco mais de 200 km (oficialmente são 220 km de autonomia). A bateria de 35,5 kWh precisa de apenas 30 minutos para armazenar energia até à capacidade de 80% do total. Para isto, diz a Honda, que se consegue utilizando um carregador rápido (50 kW). Numa wallbox de 7,4 kW (32 A), são necessárias 4,1h para atingir os 100%, enquanto numa tomada doméstica este valor aumenta para 18h.

O arranque do carro é suave, mas precisa que se habitue, principalmente para quem vem de um carro com motor térmico. Depois é só gerir o entusiasmo.

Motor & mecânica

Honda e

Tipo de Motor Elétrico: DC Brushless

Capacidade do carregador de bordo: 6.6kW AC

Tração Traseira

Distribuição de peso 50:50

Modo “Sport”

Binário máximo: 315Nm

Potência máxima: 136CV

Autonomia: até 222 km ciclo WTLP

0 aos 100 km/h: 9 segundos

Velocidade máxima: 145 km/h

Pneu de 15″

Honda e Advance

Tipo de Motor Elétrico: DC Brushless

Capacidade do carregador de bordo: 6.6kW AC

Tração Traseira

Distribuição de peso 50:50

Modo “Sport”

Binário máximo: 315Nm

Potência máxima: 154CV

Autonomia: até 210 km ciclo WTLP

0 aos 100 km/h: 8,3 segundos

Velocidade máxima: 145 km/h

Pneu de 17″

Preço e disponibilidade

O carro pode ser adquirido no site da marca. Para fazer a reserva poderá ter uma experiência praticamente toda online. Os preços anunciados para o Honda e são de 36.000€ em que 500€ será o valor da pré-reserva e 35.500€ o valor a pagar no momento da entrega do carro.

Já no que toca ao ao Honda e Advance o valor é de 38.500€, com 500€ de valor da pré-reserva. Os remanescentes 38.000€ deverão ser pagos no momento da entrega do carro.

É importante referir que em ambos os modelos, os carros têm a melhor garantia do mercado. Isto é, o Honda e oferece 7 anos sem limite de km e 7 anos de assistência em viagem e a garantia da bateria de 8 anos ou 160.000 km.

Honda e