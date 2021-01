Apple lança atualização iOS 14.4, iPadOS 14.4, tvOS 14.4, watchOS 7.3…

Conforme tinha sido prometido na semana passada, a Apple hoje está a lançar atualizações para o seu vasto leque de sistema operativos. Do iPhone, ao HomePod, passando pelo iPad e Apple Watch, os sistema trazem novidades e melhoramentos. Assim, se tem o seu dispositivos Apple à mão, está na hora de o atualizar.

Depois da versão RC, lançada há alguns dias, estas são as novidades que a Apple traz para o seu gadget Apple.

Apple lança o iOS 14.4 para o iPhone e traz novidades

Com o iOS 14.4, a Apple também lançou o HomePod Software 14.4 com novos recursos para o HomePod mini. Assim, a principal mudança com o HomePod Software Versão 14.4 é uma experiência de Handoff totalmente nova alimentada por Ultra Wideband, ou chip U1, no iPhone. Anteriormente, os utilizadores apenas tinham de segurar o seu iPhone próximo à parte superior de um HomePod para transferir áudio de ou para o dispositivo. Contudo, com a atualização de hoje, o HomePod mini oferece uma experiência de Handoff muito mais agradável.

Agora, quando o utilizador aproximar um iPhone do HomePod mini para usar o Handoff, irá sentir um feedback físico do Taptic Engine do iPhone, bem como um cartão no ecrã do iPhone e um indicador visual na parte superior do HomePod mini.

O iOS 14.4 inclui as seguintes melhorias para o iPhone:

Reconhecimento de códigos QR mais pequenos pela Câmara.

Opção para classificar o tipo de dispositivo Bluetooth nas Definições, de modo a identificar corretamente os auscultadores nas notificações de áudio.

Notificações quando não é possível confirmar se a câmara do iPhone é uma câmara Apple nova e genuína, no iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max.

Esta atualização também resolve os seguintes problemas:

Possibilidade de aparecimento de artefactos de imagem nas fotografias HDR tiradas com o iPhone 12 Pro.

O widget Fitness podia não apresentar dados atualizados de Atividade.

Possibilidade de atrasos ao digitar e as sugestões de palavras podiam não aparecer no teclado.

O teclado podia não ser apresentado no idioma correto na aplicação Mensagens.

A ativação do controlo de manípulos nas definições de Acessibilidade podia fazer com que não fosse possível atender chamadas a partir do ecrã bloqueado.

O que traz de novo o WatchOS 7.3?

O watchOS 7.3 inclui novas funcionalidades, melhorias e correções de erros, entre as quais:

Mostrador União – em comemoração da história da comunidade negra e inspirado nas cores da bandeira pan‑africana, as formas mudam ao longo do dia acompanhando o seu movimento e criando um mostrador único.

Experiência de áudio “Hora de andar”, disponível na aplicação Treino para assinantes do serviço Apple Fitness+, com convidados que partilham histórias inspiradoras para ouvir enquanto anda.

Aplicação ECG no Apple Watch Series 4 ou posterior, no Japão, Maiote, Filipinas e Tailândia.

Avisos de ritmo cardíaco irregular no Japão, Maiote, Filipinas, Taiwan e Tailândia.

Resolução de um problema que podia fazer com que a central de controlo e a central de notificações deixassem de responder após a ativação do Zoom.

O que traz de novo o 14.4 do software do HomePod 14.4

A versão 14.4 do software inclui correções de erros e as seguintes novas funcionalidades disponíveis com um iPhone com ultra banda larga (U1).

Transferência de música com efeitos visuais, sonoros e hápticos do iPhone para o HomePod mini.

Sugestões de música personalizadas no iPhone quando este se encontra perto do HomePod mini.

Apresentação automática dos controlos multimédia sem ter de desbloquear o iPhone quando este se encontra perto do HomePod mini.

O que traz de novo o iPadOS para o seu iPad?

O iPadOS 14.4 inclui as seguintes melhorias para o seu iPad:

Códigos QR menores podem ser reconhecidos pela Câmara

Opção de classificar o tipo de dispositivo Bluetooth em Definições para uma correta identificação dos auscultadores para notificações áudio

Esta versão também corrige as seguintes questões: