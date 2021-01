O Signal também recebeu um lote de novidades para os seus utilizadores

Com os problemas de confiança que estão a abalar o WhatsApp, a pressão tem recaído sobre o Telegram e o Signal. São estes os serviços que parecem ser os escolhidos e onde os utilizadores querem começar a trocar as suas mensagens.

Para tornar os estas propostas mais amigáveis e adaptadas, muitas novidades têm surgido nos últimos dias. Após vermos uma lista de melhorias a chegar ao Telegram, é agora hora do Signal tomar o mesmo caminho e anunciar as suas novidades. Vamos conhecê-las.

Ao migrar do WhatsApp para outra app, os utilizadores podem sentir-se perdidos. Para além da interface mudar, há funcionalidades que desaparecem ou estão criadas de forma diferente. Estas estão longe de ser básicas, mas os utilizadores habituaram-se a usá-las.

Assim, o Signal resolveu seguir a concorrência e apresentou muitas novidades importantes para os utilizadores. Estas foram buscar inspiração clara ao WhatsApp e são, por exemplo, a possibilidade de mudar a imagem de fundo das janelas das conversas. Qualquer imagem pode ser aqui usada.

Outra novidade está nos stickers que podem ser usados. Estes chegam finalmente ao Signal e num pacote inicial, criado pelo artista Miguel Ángel Camprubí. Tal como as apps concorrentes, também nesta é possível aos utilizadores criarem as suas propostas.

No campo da partilha de informação, os utilizadores podem agora adicional a sua biografia ao Signal. Na secção “Sobre” os utilizadores podem indicar as suas preferências. Também o Signal surge agora como destino nas partilhas que forem feitas no sistema operativo.

Algo importante, e que finalmente chega a esta app, é uma forma de controlar os consumos de dados. Nesta recente versão do Signal passa a ser possível definir quando fazer a descarga de conteúdos ou bloquear destes quando se inicia uma chamada de voz.

A última novidade está associada às conversas de grupo. No ecrã principal será mostrado o nome do autor do último cometário, para evitar abrir a conversa. A qualidade das imagens trocadas vão também receber melhorias em breve.

Este é mais um passo importante para os novos utilizadores usarem o Signal em pleno. Ao chegarem a este serviço (Android ou iOS), vindos do WhatsApp ou de outras propostas, vão estar familiarizados e com as funcionalidades a que se habituaram a usar noutras propostas.