Preço dos combustíveis poderá subir 6 a 10 cêntimos! Qual a razão?

O preço dos combustíveis já não é propriamente barato. Portugal é um dos países onde mais se paga e o preço pode mesmo subir nos próximos tempos. Mas há uma boa notícia.

Os preços dos combustíveis em Portugal poderão registar um aumento significativo nas próximas semanas, com previsões que apontam para uma subida entre 6 e 10 cêntimos por litro.

A principal causa está relacionada com o fim dos apoios fiscais que o Governo português aplica desde 2022, e que ajudam a mitigar o impacto da subida do petróleo no mercado internacional.

Evolução do preço do petróleo poderá ajudar no preço dos combustíveis

Apesar da subida de preços, fiscalistas consideram que a evolução do preço do petróleo poderá atenuar esse impacto. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo prevê uma oferta superior à procura em 2026. Tal cenário poderá manter o barril em baixa, o que ajudará a manter os preços idênticos aos que conhecemos hoje.

