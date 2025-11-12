Visa vai avançar com pagamentos com stablecoins

Na edição deste ano da Web Summit, a Visa Inc. (V) anunciou um piloto inovador que permite a empresas e plataformas enviar pagamentos diretamente para carteiras de stablecoins dos destinatários.

Empresas poderão financiar pagamentos em moeda fiduciária

Com esta nova solução, as empresas que utilizam o Visa Direct poderão financiar pagamentos em moeda fiduciária, enquanto os destinatários terão a opção de receber os fundos em stablecoins indexadas ao dólar americano, como a USDC.

A iniciativa promete transformar a velocidade e acessibilidade dos pagamentos globais, proporcionando transações quase instantâneas e mais estáveis, uma vantagem especial para criadores de conteúdo, freelancers e marketplaces que operam em mercados com volatilidade cambial ou infraestruturas bancárias limitadas.

De acordo com o relatório Monetized: Visa 2025 Creator Economy Report, o acesso rápido a fundos é o principal motivo pelo qual os criadores digitais preferem métodos de pagamento digitais. 57% apontam o pagamento instantâneo como a maior motivação ao escolher esta modalidade.

Este piloto reforça o compromisso da Visa em inovar nos pagamentos baseados em stablecoins. Já em setembro, durante o SIBOS, a Visa Direct apresentou um programa-piloto que permite às empresas pré-financiar pagamentos com stablecoins. Em conjunto, estas iniciativas visam ampliar o acesso financeiro e oferecer maior flexibilidade a empresas e consumidores em todo o mundo.

Principais Destaques do Piloto Visa Direct com Stablecoins