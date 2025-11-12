Visa vai avançar com pagamentos com stablecoins
Na edição deste ano da Web Summit, a Visa Inc. (V) anunciou um piloto inovador que permite a empresas e plataformas enviar pagamentos diretamente para carteiras de stablecoins dos destinatários.
Empresas poderão financiar pagamentos em moeda fiduciária
Com esta nova solução, as empresas que utilizam o Visa Direct poderão financiar pagamentos em moeda fiduciária, enquanto os destinatários terão a opção de receber os fundos em stablecoins indexadas ao dólar americano, como a USDC.
A iniciativa promete transformar a velocidade e acessibilidade dos pagamentos globais, proporcionando transações quase instantâneas e mais estáveis, uma vantagem especial para criadores de conteúdo, freelancers e marketplaces que operam em mercados com volatilidade cambial ou infraestruturas bancárias limitadas.
De acordo com o relatório Monetized: Visa 2025 Creator Economy Report, o acesso rápido a fundos é o principal motivo pelo qual os criadores digitais preferem métodos de pagamento digitais. 57% apontam o pagamento instantâneo como a maior motivação ao escolher esta modalidade.
Este piloto reforça o compromisso da Visa em inovar nos pagamentos baseados em stablecoins. Já em setembro, durante o SIBOS, a Visa Direct apresentou um programa-piloto que permite às empresas pré-financiar pagamentos com stablecoins. Em conjunto, estas iniciativas visam ampliar o acesso financeiro e oferecer maior flexibilidade a empresas e consumidores em todo o mundo.
Principais Destaques do Piloto Visa Direct com Stablecoins
- Conveniência contínua
- Pagamentos quase instantâneos em stablecoins, sem dependência de horários bancários.
- Moeda sem fronteiras
- Facilita transações em regiões com acesso bancário limitado ou sem contas em dólares americanos.
- Maior transparência
- Todas as transações são registadas permanentemente na blockchain, garantindo auditoria, conformidade e confirmação de recebimento.
- Expansão progressiva
- O piloto começa com parceiros selecionados e deverá ser expandido no segundo semestre de 2026, à medida que cresce a procura e se desenvolvem as estruturas regulatórias.
- Esta nova etapa consolida a Visa como um dos principais impulsionadores da integração entre o sistema financeiro tradicional e o ecossistema digital, abrindo caminho para uma economia global mais rápida, transparente e inclusiva.