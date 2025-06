Dica: como ativar o controlo de volume no ecrã de bloqueio do iPhone

Durante grande parte da história do iPhone, a reprodução de música, podcasts, audiolivros ou outros conteúdos multimédia com o ecrã bloqueado era acompanhada por um controlo de volume. Esta funcionalidade, que facilitava o ajuste preciso do som, foi entretanto alterada pela Apple, mas regressou de forma discreta. Saiba como ativá-la.

O controlo de volume permite não só visualizar rapidamente o nível sonoro, mas também ajustá-lo com exatidão, o que dispensa o uso dos botões físicos, que só permitem colocar o som em determinados intervalos.

De forma algo surpreendente, a Apple removeu este controlo de volume permanentemente visível do ecrã de bloqueio do iPhone há algum tempo. No entanto, a funcionalidade regressou, mas desativada por predefinição e localizada numa secção menos óbvia das definições.

Como ativar o controlo de volume no iPhone

Para voltar a ativar este controlo, é necessário que o dispositivo possua o iOS 18.2 ou posterior. Partindo do princípio que o seu sistema operativo está atualizado, eis como proceder:

1. Aceda às "Definições" do seu iPhone.

2. Vá até à secção "Acessibilidade".

3. Clique em "Áudio e visual".

4. Aqui, ative a opção "Mostrar sempre controlo do volume".

Agora, regresse ao ecrã de bloqueio para verificar que o controlo de volume se encontra visível sempre que algum áudio estiver a ser reproduzido no iPhone.

📝 Deste modo, quer esteja a reproduzir Spotify, Apple Music, ou qualquer outra plataforma, o controlo voltará a aparecer no ecrã de bloqueio.

