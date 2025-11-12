Eslováquia vai introduzir um limite de velocidade para peões?
Depois de notícias e alguma indignação nas redes sociais sobre um potencial limite de velocidade imposto pela Eslováquia aos peões, entenda a medida aprovada, recentemente, pelo Governo do país.
No final do mês de outubro, o parlamento eslovaco aprovou uma alteração legislativa que define, pela primeira vez, a "velocidade média de caminhada" e limita a circulação de bicicletas e trotinetas elétricas nos passeios a 6 km/h, numa tentativa de melhorar a segurança dos peões.
A medida, que entrará em vigor no dia 1 de janeiro de 2026, gerou alguma controvérsia, especialmente nas redes sociais, e confusão nos meios de comunicação social, com os internautas a assumirem que a lei procurava estabelecer um limite de velocidade para os peões.
Conforme esclarecido, tal não é verdade.
Polícia desmente limite de velocidade imposto aos peões
Segundo o vice-presidente da polícia, Rastislav Polakovič, "vários meios de comunicação associaram esta medição de velocidade de 6 km/h aos peões que caminham, [mas] devo salientar que isso não é verdade".
A concordar com o esclarecimento da polícia esteve o grupo de defesa dos ciclistas Cyklokoalícia, que afirmou que a alteração da lei "não restringe de forma alguma a velocidade a que os peões ou corredores se podem deslocar, não proíbe correr para apanhar o autocarro, nem introduz multas por andar demasiado depressa".
Por sua vez, o grupo alertou para um problema real, que reside no facto de a nova regra tornar ilegal que crianças com menos de 10 anos andem de bicicleta nos passeios, uma vez que "uma criança de três anos numa bicicleta pode facilmente exceder os 6 km/h".
Para o grupo, "o único resultado garantido é que isso irá ensinar às crianças que infringir a lei é normal ou empurrá-las para as estradas, onde as consequências podem ser fatais".
