Truque para limpar mais facilmente os mosquitos do carro

Quem conduz com frequência sabe o quão irritante pode ser ver o carro coberto de mosquitos, especialmente depois de uma viagem longa em autoestrada. Felizmente, há um truque simples e económico que pode facilitar (e muito!) esta tarefa re limpar os mosquitos do carro.

Durante as viagens de verão, especialmente em autoestradas, é comum que a parte frontal do carro — capô, para-choques e para-brisas — fique coberta de mosquitos esmagados. Estes insetos aderem com força à pintura e ao vidro, sendo difíceis de remover com uma lavagem normal.

Remover facilmente mosquitos da parte frontal do carro

Mas há um truque económico e eficaz que pode facilitar muito esta tarefa. Siga os passos:

1. Amolecer os mosquitos primeiro Encha um balde com água morna e detergente da loiça. Aplique a solução com uma esponja ou pano e deixe atuar durante 2 a 5 minutos para amolecer os insetos secos.

2. Usar um produto específico ou vinagre caseiro Pode adquirir um produto para remover insetos para automóveis (à venda em postos de combustível ou lojas de acessórios auto). Em alternativa, pode fazer uma solução caseira: Misture partes iguais de vinagre branco e água. Pulverize sobre o vidro e deixe atuar durante 1 a 2 minutos.

3. Esfregar com cuidado Use um pano de microfibra ou esponja macia. Faça movimentos circulares suaves para remover os resíduos. Evite esfregar com força se os mosquitos ainda estiverem secos, para não riscar o vidro ou a parte frontal do seu veículo

4. Enxaguar e secar Lave bem com água limpa para remover qualquer resíduo. Seque com um pano limpo e sem fiapos, para evitar marcas de água.



Este truque pode ser especialmente útil durante os meses de verão, quando os insetos são mais abundantes. Um método rápido, barato e eficaz que pode poupar-lhe tempo e trabalho!

Conhece outro método eficaz?