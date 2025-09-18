China obriga a Tesla a redesenhar os puxadores das portas

Não, quem manda não é Elon Musk, é mesmo a China. Falamos nos novos regulamentos que irão proibir explicitamente os puxadores totalmente retrateis dos carros novos. A Tesla já está a estudar a nova forma de abrir os seus carros.

Problemas reportados por proprietários

A Tesla está a estudar um redesenho da forma de abrir as portas dos seus carros em caso de emergência, após vários acidentes em que passageiros terão ficado presos em veículos em chamas porque os socorristas não conseguiram abri-las.

Mesmo sem acidente, alguns proprietários de elétricos Tesla relataram ter de partir os próprios vidros depois de prenderem os filhos nas cadeirinhas e não conseguirem voltar a entrar no carro, segundo uma investigação lançada pela Administração Nacional de Segurança Rodoviária (NHTSA), que cita queixas de proprietários.

Uma investigação da Bloomberg encontrou 140 incidentes de pessoas presas nos seus Tesla devido a problemas com os puxadores das portas, incluindo vários que resultaram em ferimentos horríveis.

Solução em estudo: botão único

O chefe de design da Tesla, Franz von Holzhausen, disse num podcast na quarta-feira que a empresa está a considerar combinar os mecanismos de abertura manual e eletrónica das portas, que atualmente estão separados, para tornar a saída do carro mais fácil e rápida numa “situação de pânico”.

A ideia de combinar o eletrónico e o manual num único botão, penso que faz todo o sentido. É algo em que estamos a trabalhar.

Disse numa entrevista ao podcast Hot Pursuit!, da Bloomberg.

Não está claro se a Tesla está a trabalhar numa solução para todos os seus carros ou apenas para os novos modelos, mas é pouco provável que a empresa consiga combinar os dois métodos de abertura das portas nos modelos já existentes.

Diferentes mecanismos de puxadores nos modelos

Os puxadores das portas do Tesla Model S e Model X estendem-se e retraem-se, enquanto os do Model 3 e Y saltam mecanicamente quando pressionados. Mas, quando isso falha, é necessário abrir as portas através do mecanismo manual no interior do veículo para sair.

Isso pode acontecer em caso de perda de energia após uma colisão.

A localização dos botões de abertura manual pode ser difícil de encontrar, especialmente para uma criança pequena sozinha no carro, ou para um passageiro que não conheça o veículo, como numa situação de emergência.

A investigação da Bloomberg encontrou vários casos de passageiros que morreram ou sofreram queimaduras graves em incêndios após colisão, quando os socorristas no local não conseguiram abrir as portas.