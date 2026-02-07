Dependentes em guarda-conjunta? Como declarar no IRS em 2026

Se tem filhos em guarda-conjunta, é importante perceber como funciona a declaração de IRS e a repartição de deduções fiscais. Saiba o que diz o fisco relativamente a estas situações.

Em situações de guarda-conjunta, ambos os pais devem comunicar o agregado familiar à Autoridade Tributária (AT), seguindo o que estiver definido no acordo de regulação do exercício das responsabilidades parentais. Este passo é essencial para que as deduções por dependente sejam corretamente aplicadas.

IRS 2026: Residência alternada e partilha de despesas

Quando o filho reside alternadamente entre os pais, esta informação deve ser indicada na comunicação do agregado familiar. Além disso, se a partilha de despesas não for igualitária (50/50), a percentagem de contribuição de cada pai deve ser também registada.

Caso a AT detecte informações incoerentes, como discrepâncias na residência alternada ou na partilha de despesas:

O dependente não será considerado como residência alternada.

Os rendimentos do dependente e a dedução à coleta por dependente serão incluídos na declaração do agregado familiar ao qual o dependente está associado.

As restantes deduções à coleta serão divididas em partes iguais entre os responsáveis parentais.

Em resumo