Após carros, camiões e autocarros elétricos, eis a primeira frota de camiões do lixo

A mobilidade elétrica engloba uma série de veículos, indo além dos polémicos carros elétricos. Além destes, dos camiões, dos autocarros e dos comboios, uma cidade lançou a primeira frota de camiões do lixo 100% elétricos dos Estados Unidos da América (EUA).

Numa estreia nacional, para os EUA, as autoridades de Louisville, Colorado, lançaram uma nova frota de recolha de resíduos e reciclagem residencial totalmente elétrica. Esta já circula pelas ruas da cidade.

Os veículos elétricos parecem ser adequados para a recolha de resíduos, isto é, para alimentarem camiões do lixo que operam com cargas pesadas, em condições de para-arranca, a baixas velocidades e numa rota previsível.

Além disso, o funcionamento silencioso destes camiões do lixo representa uma vantagem, considerando que as rotas envolvem áreas residenciais.

Estamos muito orgulhosos por Louisville ser a primeira cidade do país com uma frota de recolha totalmente elétrica. Estes inovadores camiões de recolha irão satisfazer as nossas necessidades de lixo, compostagem e reciclagem, reduzir a poluição sonora e incluir para-brisas maiores para aumentar o campo de visão de cada condutor e reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, tornando os nossos bairros mais silenciosos, seguros e saudáveis.

Afirmou o presidente da Câmara, Chris Leh.

A frota de camiões do lixo elétricos de Louisville inclui quatro McNeilus Volterra ZSL, desenvolvidos em conjunto com a Republic Services, disponíveis com baterias de 499 e 665 kWh.

Os veículos possuem câmaras de 360 graus, um para-brisas alargado para melhorar a visibilidade, sensores de afastamento da faixa de rodagem, travagem de emergência automática e dispositivos sonoros que alertam os condutores e peões próximos - isto compensa a sua operação mais silenciosa.