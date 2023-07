A guerra entre o Twitter e o Threads está ao rubro, arrastando consigo Elon Musk e Mark Zuckerberg. Estas duas redes competem pelo mesmo espaço e pelos mesmos utilizadores, aproveitando as fraquezas presentes. O Musk parece ter tomado agora uma medida e não permite que sejam pesquisados links do Threads no Twitter.

Muitos utilizadores parecem estar a procurar encontrar o seu espaço na nova rede social da Meta. Esta tem batido todos os recordes, mostrando ao Twitter que este não domina o mercado, ainda que Elon Musk pense exatamente o contrário e garanta que a sua rede social é a melhor.

Os últimos dias têm sido de uma guerra constante, com os seus responsáveis a mostrar números de utilização e a prometer medidas para se anularem. Estas parecem divertir os utilizadores, que continuam a explorar o que está disponível e que pode ser usado para terem uma presença online.

A mais recente descoberta vem mostrar que a rede social de Elon Musk parece não querer que os utilizadores descubram que o Threads existe. Para isso está a bloquear na pesquisa a procura por alguns termos, que depois mostrariam conteúdo da rede de Mark Zuckerberg.

Ao pesquisar com os operadores certos, neste caso url:threads.net, os utilizadores deveriam conseguir encontrar os links que existem publicados no Twitter. A verdade é que o resultado é uma mensagem que indica que não existe nenhum link presente na rede social de Elon Musk.

Ao mesmo tempo, e se a pesquisa for realizada sem o operador, os resultados são descontextualizados e apresentam muita informação inútil. Os links do Threads existem e se os utilizadores souberem pesquisar vão conseguir encontrar o que pretendem. Mas neste caso, a pesquisa acaba por ser desnecessária. Basta saber o link pretendido e este vai surgir quando for procurado dentro do Twitter.

Não se sabe ao certo se este aparente bloqueio do Threads é propositado ou se resulta de um novo problema no Twitter, até porque já o fizeram no passado. A verdade é que a rede de Elon Musk é a que está a ser mais prejudicada com o sucesso da nova proposta de Meta e de Mark Zuckerberg.