Twitter proíbe os seus utilizadores de se ligarem a outras redes sociais

O Twitter, durante o jogo da final do mundial de futebol do Catar, proibiu oficialmente os seus utilizadores de se ligarem aos seus perfis noutras plataformas de redes sociais como, por exemplo, o Mastodon, Facebook ou Instagram. Agora, menções de outras plataformas são proibidas.

Esta nova política poderá querer travar os utilizadores do Twitter de “publicitar” os seus perfis noutras redes. A pergunta que os utilizadores têm feito é “onde anda a liberdade de expressão Elon?”.

Musk quer impedir utilizadores de anunciar a sua mudança de paradeiro?

Algumas das mais recentes alterações na utilização do Twitter tem preocupado certas instituições reguladoras, como o Senado dos EUA ou a União Europeia.

Elon Musk já despediu milhares de funcionários, baniu jornalistas, afastou utilizadores e agora está a fazer novo cerco à liberdade de citação de outras plataformas sociais.

Esta nova política significa que os utilizadores do Twitter que tenham acesso ao Mastodon deixam de poder dizer aos seus seguidores para irem lá, por exemplo.

As penalidades por violação das regras incluem a eliminação de tweets ofensivos e até suspensões de contas.

Qual a preocupação do patrão do Twitter?

Onde há fumo… há fogo, já dizia o adágio popular. E na verdade, após estas mudanças no Twitter, muitos milhares de utilizadores têm “rígido” desta rede e engrossado o Mastodon, por exemplo.

Uma das formas que permitiu o crescimento do Mastodon foi através de serviços que ajudam a migrar seguidores do Twitter, examinando as biografias à procura de identificadores do Mastodon.

Supondo que o Twitter siga com a aplicação de sua política recém-anunciada, estes serviços agora deixarão de funcionar, pois as pessoas não poderão incluir os seus nomes Mastodon nas suas biografias no Twitter.

Mas quais as redes sociais para já “debaixo de fogo”?

Esta regra a todo o tempo poderá ser mudada, aliás, conhecendo o modus operando de Musk, nada é como começa. Nesse sentido, para já, curiosamente, o Twitter apenas visou meia dúzia de redes sociais.

A empresa especifica que as plataformas proibidas são ‘Facebook, Instagram, Mastodon, Truth Social, Tribel, Post e Nostr’.

Também está a proibir links para agregadores de perfil de redes sociais como linktr.ee. São serviços que oferecem uma página unificada de várias contas de redes sociais.

Atenção, o esquema de tentar ofuscar o link (como substituir o . no URL por 'ponto') também será considerado violação.

Os tweets que fazem referência a estas plataformas também são banidos, mesmo que não contenham um link real.

Por exemplo, publicar uma mensagem no Twitter tipo “siga-me @pplware no Mastodon” deixou de ser permitido.