James Cameron quer que o 3.º Avatar dure 9 horas?

Chegou aos cinemas em 2009 e o sucesso que registou motivou o segundo filme que estreou no passado dia 14 de dezembro. Se as três horas de Avatar não são do seu agrado, saiba que o terceiro filme pode vir a ter nove horas de duração!

A possibilidade surgiu das mãos de James Cameron, nada menos do que o criador dos filmes.

Por ter sido um sucesso de bilheteira e ter reunido tantos adeptos, em 2009, previa-se uma estreia surpreendente para o novo Avatar 2: O Sentido da Água, que chegou aos cinemas no passado dia 14 de dezembro. Efetivamente, surpreendeu os críticos e o público e, estando a obra cá fora, James Cameron já está com as ideias no próximo.

Novos relatórios revelam que o diretor já entregou um primeiro exemplar do Avatar 3 aos executivos da Disney e, sendo ele um artista propenso a pensar filmes longos e detalhados, sabe-se que o exemplar contém 9 horas de filme.

Além do exemplar, James Cameron revelou que as produções do universo de Pandora, terra dos avatares, estarão ligadas entre si, quase como uma "saga geracional familiar". Ou seja, o terceiro, quarto e quinto filmes explorarão as personagens já conhecidas, mas também os seus descendentes. Desta forma, o diretor vai conseguir desenvolver histórias mais longas, construir relações emocionais mais cuidadas e dar a conhecer partes que até agora eram invisíveis.

De ressalvar que o exemplar entregue aos executivos é, ainda, um rascunho do possível filme e que muita água ainda vai correr, espera-se.

Leia também: