E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico e científico no Pplware.

Falámos dos novos smartphones Xiaomi 13 e 13 Pro, dos novos OPPO Find N2 e Find N2 Flip, de avanços na ciência nos EUA para a fusão nuclear, e muito mais.

A Xiaomi estava pronta para revelar os novos smartphones Xiaomi 13 e 13 Pro há mais de uma semana, contudo, o evento acabou por ser adiado. Chegou agora o momento de conhecer uma nova geração de smartphones de topo, já equipados com o melhor smartphone do mercado.

Estas duas propostas querem dominar o mercado e os argumentos estão à altura dessa tarefa. Vamos assim conhecer os novos Xiaomi 13 e o 13 Pro, com tudo o que de melhor a marca conseguiu preparar para 2023.

A eletrificação dos veículos está a acontecer a um ritmo impressionante, dadas não só a aceitação por parte dos consumidores, mas também muito pelas exigências impostas a nível mundial para travar as emissões de gases com efeito de estufa. A agricultura intensiva é uma das grandes responsáveis por este fenómeno e a introdução de máquinas mais amigas do ambiente poderá fazer alguma diferença.

O New Holland T4 Electric Power foi apresentado como o primeiro trator elétrico de condução autónoma. Foi ainda apresentado um outro modelo que pode funcionar com gases de estrume.

A Xiaomi está numa onda de lançamentos muito grande. A chegada dos novos smartphones e da MIUI foi uma realidade no fim de semana, acompanhados por mais algumas surpresas em muitas áreas. Uma delas surge no campo dos computadores, com a chegada do Xiaomi Mini PC.

Este é um computador de pequenas dimensões, com argumentos de um equipamento muito maior e com um preço interessante. Vamos conhecer esta proposta.

Pela primeira vez, cientistas americanos no National Ignition Facility do Lawrence Livermore National Laboratory na Califórnia produziram com sucesso uma reação de fusão nuclear que resultou num ganho líquido de energia. Por outras palavras, os cientistas obtiveram mais energia do que a que foi consumida.

Esta pode ser, pela primeira vez, uma revolução para se conseguir produzir energia limpa, barata e quase ilimitada para acabar com a dependência dos combustíveis fósseis.

A Hyundai Motor Group iniciou dois projetos-piloto de serviço de entrega, com recurso a robôs autónomos baseados na sua plataforma modular Plug & Drive (PnD) num hotel e num complexo residencial/comercial em Seul. A tecnologia que permite aos robôs moverem-se autonomamente dentro e fora de casa e entregarem os alimentos sem ajuda humana criou uma inovação nos serviços de entrega e está a atrair uma significativa atenção das indústrias logística e de retalho.

Assista ao vídeo onde é possível ver o robô em ação.

A OPPO tem procurado criar soluções inovadoras para o mercado dos smartphones dobráveis como se pode ser agora com os novos OPPO Find N2 e Find N2 Flip. Estes novos modelos representam uma evolução do que existe e prometem mudar o mercado.

Estas suas duas novas propostas foram agora apresentadas e mostram o que a marca já consegue criar, numa área cada vez mais interessantes. Seguem uma nova tendência, mas com propostas ligeiramente diferentes das que são o novo normal.

Seguramente que o nosso planeta, para nós, durará para "sempre", teremos oxigénio que nunca irá acabar. Mas isto é à escala de uma vida. Porque, na verdade, o oxigénio da Terra irá diminuir, sufocando a maioria dos organismos vivos, segundo referem os cientistas. Dados do passado mostravam-nos que os níveis do nosso mais precioso gás, que nos mantém vivos, caiu 0,7% nos últimos 800 mil anos... e os cientistas não fazem a mínima ideia da razão!

Novos estudos sugerem, contudo, que o planeta vai ficar mais rapidamente sem oxigénio do que aquilo que inicialmente pensávamos.

Na verdade, o Concept Luna é uma criação que já vem do ano passado, contudo, a Dell levou esta ideia ainda mais longe. Com um simples pressionar de botão, o novo portátil pode ser desmontado em cerca de 30 segundos, possibilitando a troca de componentes, sem parafusos ou procedimentos complexos.

A ideia da Dell é dar uma "segunda, terceira ou até quarta vidas" aos dispositivos eletrónicos em vez se serem descartados.

Marte é um planeta que poderá ser pouso para os humanos ainda este século. Contudo, é preciso primeiro conhecer bem o planeta, e da "vida" que por lá mora. Não falamos de vida no real sentido da palavra, mas na atividade, nos acontecimentos, no borbulhar de fenómenos que existe no solo marciano.

Na procura deste conhecimento, os cientistas gravam pela primeira vez o som de um diabo de poeira marciano.

A Bosch e a Universidade do Porto apresentaram os resultados do projeto de inovação Safe Cities, cujas soluções criadas visam antecipar e responder aos desafios que se colocam às sociedades urbanas modernas.

O projeto representou um investimento de 16 milhões de euros e a integração de 28 novos colaboradores na unidade da Bosch em Ovar e 87 investigadores na Universidade do Porto.