A OPPO tem procurado criar soluções inovadoras para o mercado dos smartphones dobráveis como se pode ser agora com os novos OPPO Find N2 e Find N2 Flip. Estes novos modelos representam uma evolução do que existe e prometem mudar o mercado.

Estas suas duas novas propostas foram agora apresentadas e mostram o que a marca já consegue criar, numa área cada vez mais interessantes. Seguem uma nova tendência, mas com propostas ligeiramente diferentes das que são o novo normal.

Os novos OPPO Find N2 e Find N2 Flip

Foi no OPPO Days que está a decorrer que os novos smartphones da marca foram apresentados. Os novos OPPO Find N2 e Find N2 Flip são uma evolução do modelo do ano anterior, que marcou a entrada da marca na gama dos smartphones dobráveis.

Com a evolução que existiu, a OPPO resolveu criar mais uma proposta e este ano tem também um modelo Flip, para ser ainda mais diversificado no que toca a modelos. Para além desta novidade, há também mudanças importantes na dobradiça que é o ponto principal elemento destes smartphones.

Ao contrário de outras propostas, o OPPO Find N2 garante uma proposta com uma proporção que pode ser mais adaptada ao dia a dia. Parece mais ajustado ao consumo de conteúdos multimédia, quer seja aberto ou fechado.

Por outro lado, o OPPO Find N2 Flip é uma nova aposta, depois do sucesso de outros modelos de marcas. É uma proposta de dimensões inferiores e como tal ajustado a outras utilizações diferentes e uma portabilidade ainda maior.

Ficha técnica OPPO Find N2 e OPPO Find N2 Flip OPPO Find N2 OPPO Find N2 Flip ECRÃ EXTERNO AMOLED de 5,54 polegadas Resolução de 1.080 x 2.120 pixels Taxa de atualização de até 120 Hz Brilho de até 1.350 nits Gorilla Glass 7 AMOLED de 3,26 polegadas Resolução de 382 x 720 pixels Atualização adaptável de 30/60 Hz Brilho de até 1.350 nits Gorilla Glass 5 ECRÃ INTERNO AMOLED de 7,1 polegadas Resolução de 1.920 x 1.792 pixels Atualização adaptável de 1 Hz a 120 Hz Brilho de até 1.550 nits AMOLED de 6,8 polegadas Resolução de 1.080 x 2.520 pixels Atualização adaptável de 1 Hz a 120 Hz Brilho de até 1.600 nits PROCESSADOR GPU Snapdragon 8+ Gen 1 Adreno 730 MediaTek Dimensity 9000+ Mali-G710 MP10 VERSÕES 12/ 256 GB 16/512 GB 8/256GB 12/256 GB 16/512 GB CÂMARAS TRASEIRAS Principal: 50 megapixels, f/1.8, OIS, Sony IMX890 Grande angular: 48 megapixels, f/2.2, Sony IMX581 Telefoto: 32 megapixels, f/2.2, Sony IMX709 MariSilicon X Principal: 50 megapixels Grande angular: 8 megapixels, f/2.2 CÂMARA FRONTAL 32 megapixels, f/2.4 32 megapixels, f/2.4 BATERIA Carregamento rápido de 4.520 mAh 67 W Carregamento rápido de 4.300 mAh 44 W SISTEMA Android 13 ColorOS 13 adaptado para smartphones dobráveis Android 13 ColorOS 13 adaptado para smartphones dobráveis CONECTIVIDADE 5G WiFi 6 Bluetooth 5.3 NFC GPS USB tipo C 5G WiFi 6 Bluetooth 5.3 NFC GPS USB tipo C DIMENSÕES E PESO Aberto: 140,5 x 132,2 x 7,4 mm Fechado: 72,6 x 132,2 x 14,6 mm espessura 233 gramas em couro // 237 gramas em vidro Aberto: 75,2 x 166,2 x 7,45 mm Fechado: 75,2 x 85,5 x 16,02 mm 191 gramas OUTROS Leitor de impressão digital lateral Leitor de impressão digital lateral PREÇO De 1.079 euros (cambio) A partir de 810 euros (cambio)

Em termos de hardware, os SoCs presentes não são os mais recentes, mas ainda assim são mais do que capazes de oferecer uma experiência de utilização de elevado desempenho. Assim, temos o Snapdragon 8+ Gen 1 no Find N2 e o MediaTek Dimensity 9000+ no Find N2 Flip.

Segundo a marca, a grande mudança está mesmo na dobradiça que é aplicada nestes smartphones. Esta é ainda mais fina, mas mantém as suas capacidades, garantido o smartphone dobrável com a menor espessura do mercado.

Melhorias nos smartphones dobráveis

No campo dos ecrãs, a OPPO colocou no Find N2 Flip uma proposta no exterior que tem 3,26 polegadas, um aspeto em que a marca inova em relação ao restante desse tipo smartphones dobráveis. Inclui ainda um ecrã interior de 6,9 ​​polegadas. Todos os painéis são AMOLED e com alta taxa de atualização.

Já o OPPO N2, a marca evoluiu o que este tem disponível nestes ecrãs. Assim, o N2 tem um ecrã exterior de 5,54 polegadas e conta com um ecrã interior de 7,1 polegadas.

O OPPO Find N2 oferece um conjunto de câmaras traseiras com sensor principal de 50 megapixels fabricado pela Sony: o IMX890 . É complementado com uma câmara de 48 megapixels e uma câmara telefoto de 32 megapixels. Já o OPPO Find N2 Flip tem uma câmara traseira dupla com um sensor principal de 50 megapixels e uma grande angular de 8 megapixels. Em ambos os telefones está o chip de melhoria fotográfica, o MariSilicon X.

Estes smartphones estão já oficialmente acessíveis na China e por agora não devem sair para o resto do planeta. Ainda assim, o OPPO Find N2 Flip está confirmado para o mercado internacional em 2023, ao contrário do N2 que não deve ser alargado.

Por agora, e na China, os preços apresentados são os seguintes: