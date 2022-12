Robôs da Hyundai fazem entregas ao domicílio

A Hyundai Motor Group iniciou dois projetos-piloto de serviço de entrega, com recurso a robôs autónomos baseados na sua plataforma modular Plug & Drive (PnD) num hotel e num complexo residencial/comercial em Seul. A tecnologia que permite aos robôs moverem-se autonomamente dentro e fora de casa e entregarem os alimentos sem ajuda humana criou uma inovação nos serviços de entrega e está a atrair uma significativa atenção das indústrias logística e de retalho.

Assista ao vídeo onde é possível ver o robô em ação.

Robôs autónomos que a Hyundai está a criar

Apresentada pela primeira vez no CES 2022, a plataforma modular PnD da Hyundai é um sistema tudo integrado com uma roda única que combina direção inteligente, travagem, tração elétrica nas rodas e hardware de suspensão, incluindo um atuador de direção para uma rotação de 360 graus. O robô move-se autonomamente com a ajuda de sensores LiDAR, câmaras fotográficas e pode transportar produtos aos clientes através de uma unidade de armazenamento integrada. Juntamente com a caixa de carga utilizada para a entrega dos artigos, existe também um ecrã que apresenta informações aos clientes.

Ao adicionar a condução autónoma ao robô, este pode escolher a rota ideal para entregar as encomendas. Consegue ainda reconhecer e evitar objetos fixos e em movimento e conduzir suavemente, proporcionando um tempo de entrega rápido.

Os robôs com tecnologia PnD permitem tempos de entrega mais rápidos e com maior segurança, através da utilização da tecnologia de condução autónoma, incluindo a capacidade de evitar obstáculos. Tencionamos continuar a melhorar os serviços de mobilidade, conveniência, segurança e acessibilidade para os clientes através dos nossos projetos-piloto

|disse Dong Jin Hyun, Chefe do Laboratório de Robótica da Hyundai Motor Group.

O Hotel Rolling Hills é uma das empresas participantes nos projetos-piloto da Hyundai e está a utilizar o robô para o seu serviço de quartos, diariamente, das 20 às 22 horas, entregando artigos e refeições aos seus hóspedes. As encomendas são feitas através da Kakao Talk, uma popular aplicação de mensagens, sem a necessidade de instalar quaisquer aplicações adicionais, e é possível o acompanhamento em tempo real do progresso da entrega.

O robô utiliza um algoritmo de aprendizagem para reconhecer o ambiente circundante e as pessoas. Quando chega ao quarto, reconhece a abertura da porta, e assim que identifica o destinatário, abre automaticamente o compartimento de armazenamento. Consegue ainda comunicar através do ecrã e com um tom de voz adequado. Além disso, ao mover-se entre andares, determina o número de pessoas que embarcam num elevador e espera pelo próximo caso o primeiro esteja cheio.

Este é também hábil a evitar obstáculos e colisões, mesmo em corredores estreitos, e move-se entre andares sem ajuda humana devido à conectividade eletrónica com os elevadores, permitindo-lhe entregar as encomendas rapidamente.

A Hyundai estabeleceu uma parceria com a Woowa Brothers, uma empresa de entregas coreana para desenvolver ainda mais a tecnologia e as capacidades de serviço de entrega ao ar livre. Como parte do novo programa com a Woowa Brothers, o robô está a ser utilizado para entregas porta-a-porta num complexo residencial/comercial em Seul. Depois de o cliente fazer a sua encomenda online, o robô recolhe o artigo no restaurante e entrega-o à porta do cliente.

Este serviço é possível através da utilização de wireless para aceder a portas e elevadores, um problema que anteriormente era um obstáculo à comercialização deste tipo de robôs. O robô entra no complexo de apartamentos, acede aos andares superiores através do sistema de controlo de elevadores e entrega a refeição na casa do cliente.

A tecnologia que permite aos robôs moverem-se autonomamente dentro e fora de casa e entregarem os alimentos sem ajuda humana criou uma inovação nos serviços de entrega e está a atrair uma significativa atenção das indústrias logística e de retalho. A Hyundai espera que os robôs aumentem consideravelmente a eficiência de todo o processo de entrega.

Com base nos resultados destes projetos-piloto, a Hyundai planeia atualizar os seus serviços de robôs de entrega e aumentar gradualmente o número de robôs e as suas horas de funcionamento. Está também nos planos da marca sul-coreana expandir o seu negócio para áreas comerciais que requerem serviços de entrega, para se ligarem aos clientes.