A nova MIUI 14 também foi revelada para os smartphones Xiaomi

Ao mesmo tempo que revelou os novos Xiaomi 13 e 13 Pro, a marca apresentou a sua personalização do Android, a MIUI 14. Esta nova versão traz a atualização esperada do sistema da Google, com todas as novidades e mais algumas melhorias próprias.

Com a MIUI 14 a Xiaomi parece entrar nova linha de desenvolvimentos, para tornar esta sua proposta mais ligeira e mais intuitiva de usar. Agora que está apresentada, deverá chegar muito em breve aos equipamentos da marca e mostrar como melhorou.

As novidades da MIUI 14

A nova MIUI 14 já vinha a ser revelada de forma gradual há algumas semanas. As verdadeiras novidades estão agora apresentadas e vão dar a esta personalização uma vida. Tudo começa com uma mudança visual grande e que melhora esta proposta.

Algo que se nota de imediato é uma melhoria na personalização, com muitas mais possibilidades a que o utilizador terá acesso. Isto será aplicado nas apps, nos widgets e até no que está presente no sistema. A provar isso está a possibilidade de remover apps do sistema de forma simples.

Ainda menos espaço ocupado

A somar a isso temos um Android que ocupa ainda menos espaço. A marca anunciou que esta versão se ficará pelos 13 GB, muito menos se for comparado com a versão anterior. Para o conseguir, a Xiaomi otimizou o seu sistema e também o que está presente.

Vamos ter assim ainda menos apps e apenas as mesmo necessárias para o utilizador. Este é um ganho substancial e que vai ajudar os utilizadores a terem um sistema mais estável e com menos consumos de recursos.

Primeiros smartphones Xiaomi a receber

A Xiaomi também revelou de imediato quais os smartphones que vã receber primeiro a MIUI 14. Esta ficará limitada por agora ao mercado da China, mas em breve deverá surgir na sua versão global e acessível a todos.

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition

Xiaomi 12

Xiaomi MIX Fold 2

Redmi K50 Pro

Redmi K50

Redmi K50 Extreme Edition

Redmi K50 Gaming Edition

A Xiaomi não revelou como será realizada a atualização dos POCO, mas em breve terá novidades. Quanto aos restantes, até fevereiro surgem novidades e a lista será certamente alargada a mais smartphones.