Combustíveis mais baratos a partir desta segunda-feira

Depois de um fim de semana com notícias não muito agradáveis, especialmente ao nível do futebol, esta segunda-feira começa com uma informação que agrada os portugueses... os combustíveis vão ficar mais baratos.

Tal como já tínhamos referido na passada semana, a descida é forte por isso deve ser uma boa altura para atestar o depósito.

Combustíveis: Gasóleo deve descer 9,5 cêntimos e a gasolina 7 cêntimos por litro

Está prevista para hoje uma redução significativa do preço dos combustíveis. Segundo algumas fontes do setor, no caso do gasóleo deverá custar menos 9,5 cêntimos na gasolina o preço deverá baixar 7 cêntimos por litro.

Tal como referimos, a cotação do petróleo Brent esteve em queda durante toda a semana, com a cotação a cinco dias a descer cerca de 9,9% face ao período homólogo e o preço do Brent de referência diário a situar-se abaixo dos 77 dólares por barril (76,97 dólares/barril às 10h15 de dia 09/12/2022 – dados OilPrice). A cotação do dólar estava a 0,94976 euros (dados Banco de Portugal).

Os preços voltam assim a descer esta semana depois da última atualização ter sido anulada devido à redução do desconto do Imposto Sobre os Produtos Petrolíferos.

De referir que os valores da redução são indicativos, uma vez que cada posto de combustível pode implementar o valor que entender.