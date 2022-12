Novos testes mostram o CPU Intel Core i5-13400 29% mais rápido que o i5-12400

A Intel continua a ser a líder indiscutível no mercado dos processadores. E depois da estreia da nova gama da 13ª geração Raptor Lake, a fabricante vai agora lançar os modelos 'não-K', que devem chegar no início do próximo ano.

Até lá, continuam a chegar vários testes que nos desvendam o possível desempenho destes CPU. Os mais recentes resultados, verificados através do Cinebench, mostram que o modelo Intel Core i5-13400 será até 29% mais rápido do que o antecessor Core i5-12400.

Naturalmente que os novos equipamentos tecnológicos chegam para serem melhores do que os das gerações anteriores. Disto não há muitas dúvidas. Mas o que é interessante de verificar é, quantitativamente, até que ponto é que chegam essas mesmas melhorias.

Assim, na semana passada os detalhes revelados pelo teste CPU-Z indicavam que o processador Intel Core i5-13500 consegue ser até 10% mais rápido do que o Core i5-12500 em núcleo único. Mas o que mais impressiona é a melhoria de 68% em núcleo múltiplo. E agora há um novo modelo que foi posto à prova.

Intel Core i5-13400 surge 29% mais rápido que o i5-12400

Desta vez os testes foram feitos ao processador Intel Core i5-13400, sendo este é o primeiro benchmark a este CPU no Cinebench. O processador foi testado numa motherboard ASRock B660M PG Riptide com RAM DDR4 de 3.600 MHz.

Os resultados mostram que, em núcleo único, o CPU da nova geração da Intel atingiu 1.786 pontos no Cinebench R23 contra os 1.692 pontos conseguidos pelo Core i5-12400, o que respresenta uma melhoria de 5%. Já em múltiplo núcleo, o Core i5-13400 obteve uma pontuação de 16.094 pontos, um aumento de 29% face aos 12.458 pontos obtidos pelo modelo da geração anterior.

Foram ainda revelados dados relativamente ao consumo energético e temperatura. No primeiro, verifica-se que o consumo do novo processador aumentou 30% de 66W do i5-12400 para 86W no novo chip. Já a temperatura aumenta apenas 1ºC, de 60ºC do CPU da anterior geração para 61ºC.

Este e outros modelos de processadores Intel Core Raptor Lake da 13ª geração serão anunicados pela empresa de Pat Gelsinger no dia 3 de janeiro, durante o evento CES 2023.