Projeto de inovação para cidades inteligentes desenvolvido pela Bosch e U.Porto

A Bosch e a Universidade do Porto apresentaram os resultados do projeto de inovação Safe Cities, cujas soluções criadas visam antecipar e responder aos desafios que se colocam às sociedades urbanas modernas.

O projeto representou um investimento de 16 milhões de euros e a integração de 28 novos colaboradores na unidade da Bosch em Ovar e 87 investigadores na Universidade do Porto.

O projeto “Safe Cities”, que aliou o conhecimento da Bosch Security Systems, em Ovar, e da Universidade do Porto, tem como principal resultado o desenvolvimento de um ecossistema IoT (Internet of Things) para cidades seguras, constituído por cinco sistemas complementares que permitem criar múltiplos serviços.

Desta forma, as soluções apresentadas no âmbito do “Safe Cities” contribuem para elevar o patamar de segurança das cidades, cada vez mais dependentes da evolução tecnológica nos campos da sensorização, transmissão de dados, armazenamento e processamento inteligente remoto, e assim suprir as suas necessidades de segurança, privacidade, conforto e eficiência.

Estamos muito satisfeitos com os resultados deste projeto, que uma vez mais mostra a importância das parcerias entre universidade e empresa para a promoção da inovação no país, desta parceria da Bosch com a Universidade do Porto resultam tecnologias inovadoras que vão beneficiar a sociedade de um modo geral, permitindo contribuir para o aumento da segurança, proteção e conforto em espaços públicos, externos e internos.

| Disse António Pereira, administrador da Bosch em Ovar

Para João Manuel Tavares, coordenador do projeto na Universidade do Porto e professor catedrático da Faculdade de Engenharia (FEUP), estes novos produtos para ecossistemas de internet das coisas vão acontecer num futuro muito próximo.

Os trabalhos de I&D desenvolvidos no âmbito deste projeto realizaram-se enquadrados em cinco subprojectos, que, por sua vez, permitiram a criação das seguintes soluções:

Subprojeto I : Multimedia Communications – desenvolvimento da nova geração de amplificadores com seleção avançada de zona de áudio, distribuição de áudio através da cloud, transcrição automática de discurso, e protocolos avançados de distribuição de áudio e controlo dos sistemas;

: Multimedia Communications – desenvolvimento da nova geração de amplificadores com seleção avançada de zona de áudio, distribuição de áudio através da cloud, transcrição automática de discurso, e protocolos avançados de distribuição de áudio e controlo dos sistemas; Subprojeto II : Data Mining – inteligência artificial aplicada a sistemas de deteção de incêndio para previsão inteligente e análise de comportamento de sistemas;

: Data Mining – inteligência artificial aplicada a sistemas de deteção de incêndio para previsão inteligente e análise de comportamento de sistemas; Subprojeto III : Smart Sensing – desenvolvimento de algoritmos de inteligência artificial para interpretação de cenários usando análise de vídeo e áudio; exploração de sensores de vídeo, como sensores de qualidade do ar; design de dispositivo laser range finder para integração com sensores de imagem; recursos adicionais de sensores de deteção de incêndio, como deteção de qualidade do ar e Bluetooth; design de blocos óticos com estabilização de imagem avançada, e design de blocos óticos para processos de manufatura de alta eficiência e fiabilidade;

: Smart Sensing – desenvolvimento de algoritmos de inteligência artificial para interpretação de cenários usando análise de vídeo e áudio; exploração de sensores de vídeo, como sensores de qualidade do ar; design de dispositivo laser range finder para integração com sensores de imagem; recursos adicionais de sensores de deteção de incêndio, como deteção de qualidade do ar e Bluetooth; design de blocos óticos com estabilização de imagem avançada, e design de blocos óticos para processos de manufatura de alta eficiência e fiabilidade; Subprojeto IV : Software Applications – nova geração de sistemas de planeamento, configuração e manutenção em edifícios inteligentes; criação de soluções para navegação em edifícios inteligentes para evacuação otimizada; navegação urbana baseada em preferências definidas pelo utilizador com base em sensorização avançada; e desenvolvimento de arquitetura de sistemas de deteção de incêndio para alta fiabilidade;

: Software Applications – nova geração de sistemas de planeamento, configuração e manutenção em edifícios inteligentes; criação de soluções para navegação em edifícios inteligentes para evacuação otimizada; navegação urbana baseada em preferências definidas pelo utilizador com base em sensorização avançada; e desenvolvimento de arquitetura de sistemas de deteção de incêndio para alta fiabilidade; Subprojeto V: Cybersecurity – desenvolvimento de tecnologias de comunicações edge-cloud resilientes a falhas e para proteção de privacidade em ambientes big data.

As tecnologias que resultam deste projeto de I&D permitem à Bosch adquirir novos conhecimentos e capacidades a serem colocadas no mercado, de forma sustentada, através de novos produtos e soluções, posicionando a empresa entre os principais players do mercado mundial para cidades inteligentes e seguras. Os resultados do projeto “Safe Cities” serão testados na cidade do Porto.

Importa realçar que estes novos desenvolvimentos alcançados no âmbito do “Safe Cities” deram origem a mais de 50 publicações em revistas e conferências científicas internacionais, além de um registo de patente – estando mais três em curso – tendo contribuído para várias dissertações de Mestrado e Doutoramento. Segundo João Manuel Tavares, este é um marco assinalável quer em termos de investigação, quer no domínio da transferência de tecnologia, dois dos pilares mais importantes para uma universidade de excelência como a Universidade do Porto.

Presente também no evento, Carlos Ribas, representante da Bosch em Portugal, aproveitou a oportunidade para reforçar a importância do trabalho conjunto entre empresas e academia:

O projeto Safe Cities é mais um exemplo de sucesso do trabalho que temos vindo a desenvolver em parceria com as universidades. Não temos dúvidas de que é fundamental que a academia vá para dentro das empresas, que se desenvolvam projetos conjuntos, e exista essa partilha de conhecimento. Este processo é essencial para criar emprego, gerar conhecimento crítico e transformar este conhecimento em valor para as pessoas, para as regiões e para o país

O representante da Bosch em Portugal termina reforçando com a mensagem que “a I&D tem sido a grande aposta da Bosch em Portugal, e pretendemos continuar nesse caminho, reforçando as nossas parcerias com os centros de saber e de competências em Portugal e continuando a contratar perfis altamente especializados”.