Sky of Tides, uma aventura futurista repleta de nostalgia

Sky of Tides, é uma aventura futurista que se encontra em desenvolvimento pelos estúdios canadianos Lofty Sky Entertainment.

Com uma jogabilidade retro, que relembra grandes jogos do passado, Sky of Tides promete uma aventura diferente, com uma forte densidade narrativa que dá consistência ao jogo.

Sky of Tides é um projeto bastante interessante, em particular para quem aprecia aventuras narrativas old shchool, que tiveram origem em jogos como Space Quest, por exemplo.

Trata-se dum jogo de ficção cientifica que, com traços de RPG, nos leva a um futuro (e um planeta) distante no qual uma catástrofe pode acontecer a qualquer momento.

Como referi acima, Sky of Tides assenta a sua jogabilidade numa narrativa forte e intensa, decorrendo num futuro (e planeta) distante num ambiente de ficção cientifica. Apresentando fortes influências RPG, vê-se claramente que o jogo bebeu inspiração em alguns títulos mais nostálgicos do género.

A ação decorre num universo tecnologicamente avançado mas que se encontra à beira de um conflito de grandes proporções. O jogador controla Rin, filha dum cientista Lu D’Lorah, que se encontra no planeta Numen à procura do seu pai, que desapareceu misteriosamente.

Numen é um planeta estranho, sendo que os seus oceanos encontram-se suspensos no ar em vez de se encontrarem na superfície do planeta. Por outro lado, Numen encontra-se ainda sob uma tremenda convulsão social havendo o risco sério de eclodir um conflito que os dividirá para sempre. E pior... os oceanos podem cair a qualquer momento e a catástrofe só poderá ser evitada se as pessoas de Numen se unirem.

À medida que Rin vai explorando Numen na procura por pistas que indiquem onde o seu pai se encontra, vai ter de tomar várias decisões que, não só afetarão a forma como este mundo e seus habitantes reagem a ele, como também afetará a sua própria personalidade e habilidades pessoais. Dessa forma, existem 5 áreas principais de habilidades de Rin em Sky of Tides, Inteligência, Humor, Coragem, Compaixão e Sorte.

Na sua demanda por encontrar o seu pai e outros segredos, Rin vai percorrer o planeta de Numen passando por zonas tão distintas como as suas propriedades agrícolas em Yantar ou as terras inóspitas de Bleached Relics.

Algo que a equipa de desenvolvimento está a ter particular atenção em Sky of Tides, prende-se com o facto do jogo incentivar os jogadores a pensarem um pouco mais além do que no imediato. Não se trata apenas daquilo que se faz no jogo, mas também, da forma como reagimos aos diversos eventos que surgem. Os jogadores terão de pensar um pouco no tipo de pessoa que gostariam que Rin fosse, o que por sua vez leva a uma resposta do mundo de Sky of Tides de forma diferente.

Nos diálogos, não existem respostas certas nem respostas erradas. Apenas existem escolhas e com essas escolhas, vêm os seus impactos nas pessoas e mundo de Numen.

Sky of Tides encontra-se em desenvolvimento pelos Lofty Sky Entertainment Studios desde 2018 e será lançado para PC, no próximo ano.