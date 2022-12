Venda de carros elétricos disparou no mercado global no último trimestre

O mercado dos carros elétricos tem crescido ao longo dos últimos anos, fruto de uma maior consciencialização e da chegada de propostas mais interessantes e com maiores autonomias. É uma evolução natural e que a cada ano se torna mais visível.

Com uma monitorização constante, este mercado adapta-se ao que os novos condutores precisam. A mais recente análise mostra agora que no último trimestre estes valores de vendas dispararam e uma forma muito visível.

Cada vez há mais carros elétricos

Ao longo dos últimos anos as propostas de carros elétricos têm evoluído e mostrado o caminho que vai ser seguido no futuro próximo. Não são apenas as novas tecnologias, mas vai mais longe e traz novos design e novo hardware.

Com toda a inovação presente, torna-se muito mais interessante ter um carro elétrico, quer pelo que pelo que oferecem, quer pela melhoria associada ao ambiente. Isso tornou-se uma realidade e cada vez mais veículos destes são vendidos, com um crescimento de 71% no último trimestre.

Marcas segundo trimestre de 2021 terceiro trimestre de 2021 quarto trimestre de 2021 primeiro trimestre de 2022 segundo trimestre de 2022 terceiro trimestre de 2022 BYD Auto 7% 11% 12% 14% 16% 20% tesla 15% 15% 14% 16% 12% 13% Wuling 7% 6% 5% 6% 5% 5% volkswagen 7% 6% 5% 4% 4% 4% GAC Motor 2% 2% 2% 2% 3% 3% Outros 62% 59% 62% 59% 60% 55%

Vendas no trimestre dispararam

Como pode ser visto na tabela acima, 3 das marcas que mais vendem carros elétricos são da China, um dos mercados onde o crescimento é maior. Outro facto curioso é que estas 5 marcas de topo têm já quase 50% do mercado para si.

A Tesla, uma das maiores marcas do mercado dos carros elétricos, tem estado a perder o seu espaço, com o abrandamento das vendas. Já a Volkswagen, que tem cada vez mais propostas no mercado, cresceu em especial na China, enquanto na Europa e nos EUA não teve mudanças visíveis.

A grande dominadora deste mercado é mesmo a BYD Auto, que colocou no mercado mais de 537 mil carros elétricos. Este valor representa um crescimento de 197% face ao mesmo mês de 2021. O seu mercado não é já apenas a China, com quase 17 mil carros elétricos vendidos noutros mercados.

Estes são números interessantes e que mostram como o mercado de carros elétricos está a crescer e a evoluir. Está ainda muito controlado por algumas marcas, mas em breve muitas mais propostas deve surgir e alterar este cenário.