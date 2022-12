A OPPO é atualmente uma das mais populares marcas de smartphones em todo o mundo. A empresa chinesa, sediada em Dongguan (Guangdong), tem conseguido lançar para o mercado vários modelos diferentes e inovadores, sendo assim uma das opções que já faz parte do leque das principais escolhas de muitos consumidores.

Mas a marca continua a fazer experiências inovadoras e recentemente revelou um novo conceito de um smartphone construído totalmente em vidro. Vamos então conhecer melhor esta ideia.

Um smartphone OPPO totalmente em vidro

Atualmente as marcas têm de 'puxar' pela cabeça de forma a conseguirem trazer para o mercado equipamentos com algum aspeto diferenciador e criativo. É verdade que este é um setor já algo saturado e estagnado em determinados aspetos, mas ainda assim continuam a surgir ideias interessantes.

Desta forma, recentemente a chinesa OPPO revelou um conceito diferente de um smartphone construído todo ele em vidro. No vídeo seguinte, partilhado pelo canal Creator Studio, podemos ver então este equipmaneto, que foi desvendado durante o evento anual OPPO Inno Days, momento em que a empresa apresenta as suas novas tecnologias e lançamentos.

O telefone trocou então os materiais mais comuns nestes equipamentos pelo vidro. Pelas imagens podemos ver toda a construção brilhante e espelhada deste OPPO, derivada de todo ele ser em vidro, deixando de lado a teoria de algumas pessoas de que esta possibilidade não seria exequível.

Este smartphone foi batizado de 'All-glass unibody' e, tirando esta diferença significativa, o resto mantém-se idêntico aos demais telefones que se encontram à venda no mercado. No entanto, para já trata-se apenas de um conceito e, como tal, não significa que este telefone em vidro seja mesmo lançado. Mas, de qualquer forma, fica a ideia para uma possibilidade ou aplicação mais ampla do vidro no futuro das tecnologias.

Neste evento, a marca também apresentou os seus novos smartphones dobráveis Find N2 e e Find N2 Flip, como pode ler na notícia abaixo.

Leia também: