Os programadores que desenvolvem o WhatsApp têm estado focados nas mensagens que desaparecem. Estas vão poder ser eliminadas a qualquer momento, não havendo qualquer forma de as manter, como seria esprado pelos utilizadores.

No entanto, e como agora foi revelado, afinal haverá uma forma dentro do WhatsApp para manter as mensagens que desaparecem. Esta será uma opção presente e que permitirá aos utilizadores um controlo ainda maior. Esta novidade chega em breve ao Android.

Uma novidade para breve no WhatsApp

Neste momento o WhatsApp está a desenvolver várias novidades dentro do seu serviço. Uma das mais importantes é a capacidade de enviar mensagens que desaparecem de forma automática, para os utilizadores não deixarem qualquer rasto das suas conversas com outros utilizadores.

Esta capacidade terá várias funcionalidades, desde a eliminação automática até a mensagens que podem apenas ser lidas uma vez. Isso será também aplicado aos ficheiros e imagens partilhados, para garantir a privacidade de a segurança dos utilizadores.

A mais recente novidade nesta área, que está ainda a ser desenvolvida, vem permitir aos utilizadores guardar as mensagens que vão desaparecer. Estas vão ficar num separador diferente, para poderem ser controladas pelos utilizadores.

Guardar mensagens que desaparecem

Todas estas funcionalidades podem ser confusas para os utilizadores e por isso o WhatsApp vai ter presente novas mensagens para os utilizadores. Estas vão mostrar das possibilidade disponíveis, bem como alertar sempre que uma nova função for ativada pels utilizadores.

Certamente que muito mais informação será disponibilizada aos utilizadores, para que possam usar esta nova funcionalidade. A capacidade de eliminar mensagens de forma automática é pedido pelos utilizadores há muito tempo e outros serviços já oferecem de forma natural.

Como sempre, esta novidade está ainda a ser desenvolvida no WhatsApp, sem ser possível o acesso aos utilizadores. Deverá ser algo que será integrado com a capacidade de criar mensagens que desaparecem, que será anunciada em breve a todos os utilizadores.