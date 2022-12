Xiaomi Buds 4: Há uma novidade da Xiaomi para o campo do áudio

Para além dos smartphones muitas outras propostas, a Xiaomi revelou ontem os novos Xiaomi Buds 4. Estes earbuds são a mais recente proposta da marca no campo do áudio e querem manter as caraterísticas do modelo superior.

Estes acumulam muito do que a versão anterior tinha presente, mas agora chegam com uma renovação da imagem. Os Xiaomi Buds 4 estão apresentados e querem competir de forma muito direta com o que o mercado tem já para oferecer.

Para além dos smartphones (Xiaomi 13 e 13 Pro) e da MIUI 14, a marca chinesa apresentou também os Xiaomi Buds 4. Estes earbuds prometem melhorar as propostas que a marca tinha no mercado ao que se soma uma mudança no design.

Apesar de ter uma imagem que é similar a outras propostas, os Xiaomi Buds 4 conseguem inovar neste campo. Com uma forma semi intra-auricular, nota-se de imediato a ausência da ponta de silicone que ofereceria uma redução imediata de ruído.

Ainda assim, a Xiaomi tem presente nesta proposta o esperado ANC, sem quantificar a forma como estes vão funcionar. Oferece ainda redução de ruído na chamada com a ajuda dos 3 microfones, bem como uma ferramenta que usa a inteligência artificial para reduzir o ruído do vento e outros elementos.

Os Buds 4 da Xiaomi também são classificados para som de qualidade HiFi graças aos seus drivers de 11 mm. Estes são aumentados com um diafragma de grafeno e um sistema de ímã duplo para criar graves potencialmente aprimorados.

No campo da bateria, a Xiaomi promete 6h com uma carga e até 30 horas com a caixa de transporte. O seu carregamento poderá ser feito diretamente na caixa, através de uma interface USB-C, mas esta não carrega através uma interface sem fios.

O preço apresentado é interessante, ficando-se abaixo dos 100 euros, mas por agora apenas possível comprar no mercado chinês. Espera-se que, tal como os restantes produtos agora apresentados, cheguem em breve ao mercado global.