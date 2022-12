Twitter está a ser processado! Alegadamente, despediu mais mulheres do que homens

Aquando da chegada de Elon Musk, o Twitter foi notícia por ter despedido um largo número de funcionários. Aparentemente, e de acordo com um novo processo que tem a rede social como alvo, houve mais mulheres lesadas do que homens.

Além disso, segundo as queixosas, as exigências feitas aos funcionários que ficaram após os despedimentos também prejudicaram mais as mulheres.

Carolina Bernal Strifling e Willow Wren Turkal perderam os seus empregos no Twitter após a sua aquisição por Elon Musk estão a processar a empresa. Isto, porque, conforme alegam, os despedimentos recentes afetaram desproporcionadamente as mulheres.

O despedimento em massa de funcionários no Twitter teve um impacto muito maior nas mulheres do que nos homens, e num grau altamente significativo em termos estatísticos.

Revelou a advogada responsável pelo caso, Shannon Liss-Riordan.

Assim como noticiamos na altura, a chegada de Elon Musk resultou no despedimento de cerca de metade da mão de obra do Twitter. Posteriormente, os restantes funcionários foram alertados para a obrigatoriedade de trabalharem em “alta intensidade”.

Para avançarmos, para construirmos um avanço no Twitter 2.0 e sermos bem sucedidos num mundo cada vez mais competitivo, teremos de ser extremamente hardcore. Isto significará longas horas em alta intensidade. Só um desempenho excecional constituirá uma nota de passagem.

Disse o agora dono do Twitter.

O processo instaurado pelas duas antigas funcionárias do Twitter alega que esses requisitos também afetaram, de forma desproporcional, as mulheres, uma vez que são “mais frequentemente cuidadores de crianças e de outros membros da família, não podendo cumprir tais exigências”.

Em números, as duas funcionárias alegam que 57% das funcionárias foram despedidas no dia 4 de novembro deste ano, em comparação com 47% dos funcionários. Para as mulheres em funções relacionadas com engenharia, a diferença terá sido ainda maior, com 63% de despedimentos, em comparação com 48% dos homens.

Leia também: