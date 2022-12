Os equipamentos tecnológicos estão cada vez mais robustos, seja ao nível hardware como no que respeita ao software e à segurança para garantir a proteção dos dados dos utilizadores. No entanto, volta e meia surgem notícias sobre a habilidade de hackers que nos mostram que praticamente todos os equipamentos são vulneráveis.

Assim, as mais recentes notícias mostram que um Samsung Galaxy S22 foi hackeado num tempo recorde de apenas 55 segundos!

Galaxy S22 hackeado em apenas 55 segundos

Foi no âmbito da popular competição Pwn2Own 2022, que decorreu em Toronto, no Canadá, que os hackers que participaram no evento conseguiram não só descobrir várias vulnerabilidades no Galaxy S22, como também hackear o novo e poderoso smartphone da Samsung em apenas 55 segundos.

Este evento é um concurso que acontece todos os anos e que conta com a organização da entidade Zero Day Initiative (ZDI). O objetivo do concurso é possibilitar que os investigadores de segurança e os hackers mostrem o seu talento ao mesmo tempo que detetam e identificam vulnerabilidades de dia zero. Este ano, o foco do evento foi então o Galaxy S22.

No Pwn2Own 2022 foram identificados pelos hackers vários problemas críticos de 'dia zero' em dispositivos NAS da HP, NETGEAR, Synology, Sonos, TP-Link, Canon, Lexmark e Western Digital. Mas segundo as informações, o Galaxy S22, que é o mais recente smartphone topo de gama da Samsung, apresenta várias falhas incríveis.

O equipamento já havia sido hackeado no primeiro e segundo dia do concurso. Mas no dia 3 foi hackeado neste tempo recorde pela equipa Pentest Limited que, segundo dizem, conseguiram o feito através de uma "validação de entrada imprópria".

A equipa ganhou 5 pontos com esta descoberta, a qual também lhe deu um prémio de 25 mil dólares. Os Samsung Galaxy S22 hackeados tinham a versão mais recente do sistema operativo Android e contavam com todas as atualizações instaladas.