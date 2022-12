A chegada de Elon Musk ao Twitter veio mudar muito nesta rede social. A gestão é agora muito mais controlada e o que é exigido aos funcionários subiu também, levando a que muitos não quisessem ficar a trabalhar nesse ambiente.

Sendo um processo que ainda não terminou, em especial no que toca a mudanças, o novo dono do Twitter tem aproveitado para limpar a casa. Uma nova medida estará para ser colocada em prática, o que levará a que 1,5 mil milhões de contas sejam apagadas.

Com muitos milhões de utilizadores, o Twitter é uma das redes sociais que se destaca na Internet. Mesmo tendo uma maior incidência em alguns países, tem uma abrangência global. Claro que nem todos os que têm ali contam a usam diariamente e isso parece ser um problema.

Vai começar limpeza no Twitter

Do que Elon Musk anunciou agora, o Twitter vai em breve começar a libertar muitos usernames deste rede social. Ao todo, e fazendo fé nos números apresentados, são 1,5 mil milhões de contas que vão ter este destino esperado.

Twitter will soon start freeing the name space of 1.5 billion accounts — Elon Musk (@elonmusk) December 9, 2022

Contas antigas vão ser apagadas

Não foram avançadas datas para a remoção das contas da plataforma, mas sendo um processo liderado por Elon Musk, o mais certo é que comecem muito em breve. A duração deverá também ser reduzida, sendo assim algo que poderá ser quase instantâneo.

Claro que estas contas que vão ser apagadas e ver os usernames libertados não são escolhidas de forma aleatória. Falamos de contas que não acedem ao Twitter de forma regular e também com uma última entrada na rede social há vários meses.

These are obvious account deletions with no tweets & no log in for years — Elon Musk (@elonmusk) December 9, 2022

Elon Musk continua a quebrar barreiras

No passado Elon Musk referiu-se a estas contas como as que estavam há mais de 15 anos inativas. Mais recentemente encurtou esta janela de tempo e referiu-se às que há mais de 12 meses que não tinham acesso ao Twitter. Resta saber quais são agora as regras para identificar que será marcada para ser excluída.

O Twitter volta assim a procurar renovar-se de forma muito ativa. Com a chegada de Elon Musk, muitos simplesmente desistiram desta rede social e agora mais um lote de contas, apontadas para 1,5 mil milhões, vão ser removidas e assim os seus identificadores finalmente libertados.

Tweets by pplware