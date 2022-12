Gráfica GeForce RTX 4080 já está 116€ abaixo do valor recomendado pela Nvidia

A placa gráfica GeForce RTX 4080 da Nvidia já foi lançada no mercado para fazer companhia à sua poderosa irmã mais velha RTX 4090. Mas parece que as coisas não estão a correr muito bem para este novo chip gráfico. Para além de não estar a conseguir vender pelo menos tão bem como o modelo topo de gama, nem mesmo os scalpers estão a conseguir escoar as unidades que têm desta GPU.

Como tal, as últimas notícias mostram que o preço da GeForce RTX 4080 já se encontra nalguns locais 116€ mais barato do que o valor inicialmente recomendado pela fabricante norte-americana.

GeForce RTX 4080 já está 116€ mais barata

A descida de preço da recém-lançada placa gráfica GeForce RTX 4080 da Nvidia já não é propriamente uma novidade. Ainda no final do passado mês de novembro demos conta dessa mesma descida, sendo que continuam a chegar novidades sobre este panorama.

Mais recentemente, as informações dão conta de que este chip gráfico já pode ser encontrado à venda por um preço 116 euros abaixo do valor inicialmente recomendado pela Nvidia. Curiosamente, esta redução de preço não começou na Alemanha, onde é costume, e provavelmente não adianta dizer que também não começou em Portugal.

Desta vez a informação chega do Reino Unido, onde o preço recomendado para esta placa gráfica é de 1.199 libras, algo como 1.390 euros. No entanto já é possível encontrar a GeForce RTX 4080 nalgumas lojas britânicas por 1.099 libras, cerca de 1.274 euros. Ou seja, a diferença entre o preço recomendado e aquele a que se encontram algumas unidades no Reino Unido é então de 116 euros.

Mais concretamente, estamos a falar de um modelo personalizado Palit GeForce RTX 4080 GAMEROCK, o qual conta com um design bastante futurista. Quando foi capturada a imagem, ainda estavam disponíveis para venda 47 unidades.

Para já, no nosso país, o cenário mantém-se semelhante ao que já estava há alguns dias, não havendo uma descida de preço expressiva nesta placa gráfica da nova gama RTX 40 da Nvidia.