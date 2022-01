Mesmo sendo focada em serviço e na Internet, a Google tem uma componente grande associada ao hardware. É esta componente que agora está em jogo, fruto da decisão do caso que colocou frente a frente com a Sonos.

A decisão não deu razão à Google e agora esta poderá limitar o futuro das vendas dos smartphones e outros dispositivos. Dentro de 60 dias a gigante das pesquisas poderá ficar impedida de importar equipamentos, como os Pixel, para o seu mercado base, os EUA.

Processo que a Sonos lançou já tem resultado

Foi em 2020 que a Sonos colocou a Google em tribunal, acusando a gigante das pesquisas de usar de forma abusiva e não autorizada de tecnologia que era sua. Este cenário aconteceu quando as duas empresas trabalharam juntas no desenvolvimento de produtos.

Ao todo são 5 patentes que foram apontadas como tendo sido violadas e usadas sem qualquer autorização. A decisão chegou no final da passada semana e obriga a Google e alterar de imediato várias componentes do seu software e até do seu hardware.

Google impedida de importar os Pixel e outro hardware

Também como resultado desta decisão, a Google vai ter em breve limitações importantes. Todo o hardware que estiver a usar estas tecnologias que foram declaradas como tendo sido violadas ficará impossibilitado de ser importado para os EUA.

Isto significa que dentro de 60 dias, e caso a Google não realize alterações profundas ao seu equipamento, terá de parar as vendas dos seus telefones Pixel. Para além dos smartphones, há mais hardware que fica limitado. Falamos dos altifalantes inteligentes Nest e os dispositivos Chromecast.

Ainda há soluções para impedir este problema

A Google tem ainda uma forma de conseguir impedir esta imposição de importação. Será necessário que surja uma decisão do presidente Biden, algo que normalmente não acontece nestas situações. Ainda assim, o Presidente Obama chegou a aplicar esta mudança num caso que colocou frente a frente a Apple e a Samsung.

Claro que se a Google fizer todas as alterações obrigatórias e exigidas pela Sonos, conseguirá impedir estes problemas e garantir a importação dos seus produtos. A gigante das pesquisas irá certamente recorrer desta decisão e tentar recuperar a sua posição.