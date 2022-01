E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico e científico no Pplware.

Falámos do que se espera do OnePlus 10 Pro, do Galaxy S22 e do Xiaomi Mix 5, detalhámos as novidades da CES2022, incluindo a Asus, Razer, Google, e muito mais.

A CES 2022começa dentro de dois dias oficialmente, mas as fabricantes que estarão presentes nesta primeira feira tecnológica do ano, já começaram a fazer os seus anúncios. A Samsung já deu a conhecer as televisões que chegarão ao mercado este ano e também apresentou o primeiro monitor gaming do mundo com resolução 4K e uma taxa de atualização de 240Hz.

Mas há mais para conhecer.

Era um segredo bem guardado, mas a Mercedes-Benz finalmente revelou o seu mais novo carro elétrico. Chama-se Vision EQXX e, segundo a marca alemã, trata-se do veículo zero emissões com melhor eficiência energética do mercado.

Conforme havia sido prometido em novembro passado, a Mercedes-Benz apresentou este novo concept que tem uma autonomia de mil quilómetros.

Os planos da OnePlus para o lançamento de um novo smartphone não são propriamente um segredo. Nos últimos meses temos visto muitos rumores a chegar ao mercado, bem como algumas fugas de informação e até o design era já conhecido. Mas agora as informações oficiais começam a chegar.

A OnePlus já levantou o véu ao seu próximo OnePlus 10 Pro.

A linha de smartphones Xiaomi Mi MIX é hoje composta pelos modelos Fold e com um MIX 4. Os sucessores já estarão a ser desenvolvidos e os rumores em torno do Xiaomi MIX 5 começam a ganhar forma.

Do que foi revelado, este modelo terá uma câmara absolutamente surpreendente para o segmento.

Não há qualquer dúvida de que a Nvidia é e continuará a ser a marca que lidera o segmento dos chips gráficos. A chegada da nova linha GeForce RTX 30 foi um verdadeiro sucesso, embora o stock ainda sofra significativamente com a escassez de componentes e com a mineração de criptomoedas que recorrem a estes e outros chips para extrair as moedas digitais.

Mas há agora boas notícias e, tal como já se previa, a Nvidia apresentou agora a sua nova GeForce RTx 3090 Ti na CES 2022. Esta placa é um autêntico monstro gráfico e tudo aponta para que o seu lançamento esteja para breve.

Em 2011, a Escócia propôs-se a atingir um consumo de eletricidade 100% limpa até ao final do ano de 2020. Depois de findado o ano, um novo relatório revela que o país ficou 1,4% aquém de cumprir esse objetivo.

O governo considera que, embora não tenha sido cumprido, estes valores são um grande passo.

A decorrer por estes dias, a CES 2022 tem levado as grandes fabricantes mundiais a revelar os seus planos tecnológicos para o próximo ano ou seguintes. A Sony entre as muitas novidades que tem preparadas, começou por voltar a mostrar as suas intenções em entrar no mercado dos veículos elétricos.

O SUV Vision-S 02 é o novo protótipo de carro elétrico da empresa.

Com o Android 12 já lançado e a ser distribuído para várias plataformas, é hora da Google se concentrar nas melhorias. Para isso aproveitou a CES e revelou nesse palco tudo o que tem a ser preparado para os próximos meses.

As novidades vão muito para além dos smartphones e integram de forma ainda mais próxima todas as plataformas. A Google quer reforçar a união do seu ecossistema e fazer do Android 12 um sistema transversal.

Presente na CES 2022, também a ASUS deu a conhecer alguns dos seus dispositivos preparados para o próximo ano. Entre vários computadores que seguem a linha daquilo que já conhecemos da fabricante, mas com as evoluções esperadas, surgiu um novo produto. O Zenbook 17 Fold OLED surge assim como o primeiro portátil OLED dobrável do mundo, com uma dimensão de 17,3".

Este computador foi criado em colaboração com a Intel e com a BOE Technology Group.

A Razer anunciou a colaboração com a Fossil, para lançar um smartwatch de edição limitada: o Smartwatch Razer X Fossil Gen 6. Este wearable com participação das duas marcas aproveita a plataforma de smartwatch mais inovadora da Fossil até ao momento, o tão aguardado Fossil Gen 6.

Este smartwatch inclui também três mostradores Razer exclusivos, nomeadamente o analógico, Texto e Chroma, bem como duas elegantes braceletes substituíveis. O Razer X Fossil Gen 6 será lançado mundialmente este mês por 329 dólares numa edição limitada de apenas 1.337 unidades.

O processador Cognitive Processor XR foi apresentado para trazer uma nova dimensão às televisões de topo da Sony que, assim, além de tecnologias inovadoras associadas ao painel, ainda contam com um avançado processamento do software. A bandeira deste processador é a oferta de "inteligência cognitiva" que analisa o conteúdo e recria-o da mesma forma que os humanos veem e ouvem no mundo real.

As primeiras televisões já foram também apresentadas.

Espera-se para os próximos dias uma grande novidade da Samsung. Falamos naturalmente da chegada do novo Galaxy S22, que nos seus 3 prováveis modelos irá mostrar como a marca espera mudar o mercado.

Com muita informação já revelada, ainda que não oficial, já se conhecia muito deste smartphone. Agora, e para esclarecer todas as dúvidas, surgiu um primeiro vídeo onde os 3 modelos do Galaxy S22 são revelados e detalhados.