SUV Vision-S 02: Sony apresenta o seu novo protótipo de carro elétrico

A decorrer por estes dias, a CES 2022 tem levado as grandes fabricantes mundiais a revelar os seus planos tecnológicos para o próximo ano ou seguintes. A Sony entre as muitas novidades que tem preparadas, começou por voltar a mostrar as suas intenções em entrar no mercado dos veículos elétricos.

O SUV Vision-S 02 é o novo protótipo de carro elétrico da empresa.

Na CES 2020, a Sony já tinha anunciado o "VISION-S", um projeto criado para contribuir para a evolução da mobilidade, tenho mesmo existido um protótipo deste veículo exposto.

Para demonstrar este conceito no mundo real, a Sony iniciou os testes em estradas públicas na Europa em dezembro do mesmo ano, e iniciou os testes de verificação da segurança das tecnologias de imagem e deteção instaladas dentro e fora do veículo, e do sistema de interface homem-máquina (HMI - human-machine interface).

Em abril de 2021 foram iniciados os testes de condução 5G e, no futuro, continuará a aplicar as suas tecnologias de ponta para fornecer novas experiências no domínio da mobilidade, na era dos veículos elétricos.

SUV Vision-S 02 - o novo protótipo de carro elétrico da Sony

Na CES 2022, a Sony mostrou um novo protótipo de veículo do tipo SUV (VISION-S 02). Este carro usa a mesma tecnologia do protótipo VISION-S 01, que já está em testes nas estradas.

O novo SUV apresenta-se com um amplo espaço interior e variações de 7 lugares. O SUV elétrico possui sensores de imagem CMOS e sensores LiDAR para o sistema de assistência ao condutor.

No interior, existem sensores Time-of-Flight para autenticação do condutor, bem como suporte para gestos intuitivos e comandos de voz. O veículo também terá conectividade 5G para permitir atualizações e operações remotas, algo que está a ser desenvolvido com empresas parceiras da Sony.

Apesar do SUV Vision-S 02 ser apenas um protótipo, a Sony pretende tornar-se num verdadeiro player da indústria dos veículos elétricos e vender mesmo os seus carros ao público. Já nesta primavera, a fabricante irá ter a sua empresa Sony Mobility Inc. dedicada exclusivamente a este segmento.