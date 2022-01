Óculos de Realidade Mista da Apple terão 3 ecrãs e só aparecerão no final de 2022

Já se falou muito sobre rumores em volta dos hipotéticos óculos de realidade mista que a Apple estará a preparar. Este dispositivo poderá trazer um salto na utilização da Realidade Virtual e Realidade Aumentada. A empresa já por várias vezes deixou pistas sobre a aposta nestas tecnologias, mas nunca falou num "gadget" novo. Contudo, as várias "fugas de informação" parecem apontar para a apresentação deste produto no final de 2022.

Os mais recentes rumores referem que, ao contrário do que já existe, o produto da empresa de Cupertino terá 3 ecrãs, para uma experiência muito mais imersiva.

Apple Glass terá 3 ecrãs... mas não chegará tão cedo

Se todos os rumores estiverem corretos, 2022 é o ano em que a Apple finalmente apresentará o seu próprio produto de realidade mista. À medida que obtemos mais informação sobre o que a Apple estará a preparar, fabricamos uma imagem do que será viável em termos tecnológicos. A aliar a estas informações, o analista de tecnologia Ming-Chi Kuo baliza a possível data de lançamento.

Segundo Kuo, a Apple irá lançar o gadget no final de 2022. Contudo, este será um lançamento com unidades limitadas, tendo em conta a própria limitação de componentes.

Numa nota enviada aos investidores, Kuo menciona que o lançamento dos óculos AR/VR da Apple será “adiado para o final de 2022”. Segundo o analista, as entregas mais expressivas do produto não começarão antes do primeiro trimestre de 2023, sugerindo que o dispositivo chegará às lojas com apenas algumas unidades disponíveis para os clientes.

Conforme já havíamos referido anteriormente, numa informação partilhada pelo analista, a Apple já tinha partilhado internamente este atraso. Tal como Kuo, que já havia dito numa nota anterior que a Apple previa atrasos na produção dos "Apple Glass" para realidade mista.

Segundo as previsões, espera-se que estes óculos tenham hardware e design mais avançados que os seus concorrentes.

Óculos de realidade mista terão 3 ecrãs em vez de dois

Um relatório recente previu que os óculos de AR/VR da Apple terão uma “configuração inovadora de três ecrãs”. Segundo a informação, a tecnologia da Apple irá combinar dois ecrãs Micro OLED e um painel AMOLED.

Outros rumores sugerem que o dispositivo será equipado com sensores avançados para deteção de ambiente e gestos, além de um poderoso chip.

Não devemos esquecer que a Apple eventualmente estará também a trabalhar numa tecnologia de condução óssea para melhorar a privacidade e não só. Neste gadget de realidade mista será um trunfo.