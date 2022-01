Ataque informático demolidor destruiu arquivos da SIC e do Expresso

Como é do conhecimento geral, no passado dia 2 de janeiro foi revelado que os sites da SIC e Expresso tinham sido hackeados. De acordo com as informações mais recentes, este foi um ataque sem precedentes em Portugal que apagou todos os dados e registos históricos digitais dos títulos do Grupo Impresa.

Entretanto, foram disponibilizados sites temporários da SIC e do Expresso.

Ataque à SIC e Expresso não um caso "clássico" de ransomware

Os piratas informáticos que reivindicaram o ataque aos sites do "Expresso" e da SIC destruíram todo o histórico de notícias armazenado nos servidores dos dois órgãos de Comunicação Social, revela o JN.

De acordo com o que foi revelado, o vetor de ataque não terá sido apenas "ransomware tradicional". Segundo informações recolhidas pelo JN junto de diversos especialistas em cibersegurança, ao contrário de casos clássicos de "ransomware", aqui os dados informáticos, o registo histórico, assim como as cópias de segurança (os chamados "backups") foram simplesmente eliminados.

O ransomware é um tipo de malware capaz de criptografar áreas de armazenamento de computadores e servidores, tornando os dados inacessíveis até que um resgate seja pago. Este tipo de ameaça é cada vez mais comum, levando a que as autoridades policiais estejam também cada vez mais atentas. No caso dos sites da SIC e Expresso, os dados foram simplesmente destruídos, revela o JN.

Subscritores da plataforma de streaming da SIC, OPTO, receberam, nesta passada segunda-feira, mensagens por telefone, o que terá levado alguns a cancelarem as suas autorizações de débito automático através dos seus bancos.

Nas redes sociais, já surgiram rumores de que Rui Pinto, o pirata informático dos Football Leaks e dos Luanda Leaks, poderia estar ligado a este ataque à Impresa, no entanto, tal já foi desmentido.

Rui Pinto já veio referir que “só uma mente muito retorcida consegue fazer uma ligação entre o tipo de crimes” pelos quais é acusado e “ataques devastadores de ransomware como o que atingiu a Impresa, e que nos últimos meses inoperabilizou hospitais, oleodutos e outros sectores estratégicos de vários países”

O risco de outras empresas portuguesas poderem ser alvo de ciberataques, depois do ataque informático ao grupo Impresa no domingo, é permanente, sendo uma "questão de tempo até acontecer", consideram especialistas em cibersegurança contactados pela Lusa.

Além do site da SIC e do Expresso, também o site da Blitz e do OMirante foram afetados pelo ataque.