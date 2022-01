Sites do jornal Expresso e da SIC “hackeados” por ransomware

Os sites do jornal Expresso e da SIC estão temporariamente indisponíveis devido a um ataque informático por ransomware. Além dos sites, há também informação que alguns dos perfis das páginas nas redes sociais ficaram comprometidos.

Quem tenta agora aceder ao site do Expresso e SIC recebe a informação que o "Site está temporariamente indisponível. Retomaremos logo que possível".

Ransomware: Piratas informáticos pedem dinheiro para resgate do site

O grupo Impresa já confirmou que os ‘sites’ do Expresso e da SIC, bem como algumas das suas páginas nas redes sociais, estão temporariamente indisponíveis, devido a um ataque informático, e que estão a ser desencadeadas ações no sentido de resolver a situação.

De acordo com as mensagens deixadas pelos piratas informáticos, os sites do jornal Expresso, da SIC e Blitz terão sido "hackeados" por ransomware.

Ransomware é um tipo de malware capaz de criptografar áreas de armazenamento de computadores e servidores, tornando os dados inacessíveis até que um resgate seja pago. Este tipo de ameaça é cada vez mais comum, levando a que as autoridades policiais estejam também cada vez mais atentas.

De acordo com a estação, “o site da revista Blitz também foi afetado pelo ataque ‘ransomware’”.

“Os dados serão vazados caso o valor necessário não for pago. Estamos com acesso nos painéis de ‘cloud’ (AWS) entre outros tipos de dispositivos. O contacto para o resgate está abaixo”, pode ler-se na mensagem disposta pelo grupo no endereço do semanário.

Os sites do jornal português Expresso e da SIC e SIC Notícias foram atacados por um grupo de hackers, conhecido como o Lapsus Group, na madrugada deste domingo, que exigem o pagamento de um resgate para a desbloquear o acesso”.