Apesar de continuar a manter o Windows 10 de forma ativa, o grande foco da Microsoft é agora o Windows 11. Este é o sistema que está a receber novidades e novos desenvolvimentos, sabendo-se agora muito mais sobre a próxima atualização.

Com esta novidade a Microsoft mudou o seu ciclo de desenvolvimento, passando a entregar aos utilizadores apenas uma atualização anual. Esta tem agora a sua data de lançamento revelada, bem como algumas das melhorias e novidades a serem vistas.

Apesar de ser ainda um sistema ainda muito recente, o Windows 11 tem muito espaço para crescer e melhorar. A Microsoft já mostrou onde poderá apostar para o melhorar de forma significativa, preparando-se para criar mais uma grande atualização.

A informação avançada, ainda que de forma não oficial, coloca agora esta próxima grande atualização para uma data que chegará em breve. Esta será oferecida primeiro aos utilizadores dos canais de testes do programa Insiders e só depois aos utilizadores finais.

O avançado aponta para 2 momentos importantes neste processo, algo que novamente é normal nestes desenvolvimentos. Primeiro, e em maio, a Microsoft irá lançar a nova lista de novidades para os fabricantes, através da versão OEM do Windows 11.

Mais tarde, e se tudo correr como planeado, a versão para o grande público chega no início do verão, pouco tempo depois de a versão anterior ser disponibilizada. Esta chegará em várias fases, para que possa ser controlada e eliminados problemas que surjam.

Em termos de novidades, esta atualização do Windows 11 vai reunir algumas melhorias da Microsoft. Em primeiro lugar a barra de tarefas permitirá que se arrastem itens, vão surgir novos widgets que nãos os da Microsoft e, finalmente, as apps Android devem finalmente poder ser usadas neste sistema.

A versão Sun Valley 2 deverá ganhar força já dentro pouco tempo, para a Microsoft poder ter as suas novidades prontas. Esta deverá poder ser testada em breve, com todas as novidades a surgir de forma gradual e sempre com uma avaliação bem detalhada.