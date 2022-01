Razer anunciou os seus novos portáteis gaming Razer Blade na CES 2022

A Razer inicia 2022 com novos modelos dos portáteis gaming Razer Blade, incluindo o Razer Blade 14, Razer Blade 15 e Razer Blade 17. Os portáteis mais rápidos do mundo para gamers e criativos estão agora equipados com as recentemente anunciadas GPUs NVIDIA® GeForce Série RTX 30 para portátil, até à RTX 3080 Ti

Todos os novos modelos Razer Blade também incluem as inovadoras memórias DDR5, proporcionando velocidades incríveis até 4800MHz, um aumento de frequência de 50% em comparação com a geração anterior.

Os portáteis NVIDIA GeForce RTX baseiam-se na revolucionária arquitetura Ampere, com núcleos RT da 2ª geração para rastreamento de raios e núcleos Tensor da 3ª geração para DLSS e IA. A nova GPU GeForce RTX 3080 Ti para portátil traz pela primeira vez o modelo topo de gama de GPUs 80 Ti para portáteis.

Com 16 GB da memória GDDR6 mais rápida alguma vez utilizada em portáteis, a RTX 3080 Ti oferece mais desempenho do que a TITAN RTX para PC fixo. A nova GeForce RTX 3070 Ti é até 70% mais rápida do que a RTX 2070 SUPER para portátil e chega a 100 frames por segundo em resolução 1440p.

Além disso, a nova 4ª geração das Tecnologias Max-Q, com CPU Optimizer, Rapid Core Scaling e Battery Boost 2.0, aumentam ainda mais a eficiência, o desempenho e a longevidade da bateria.

Forte, Agressivo e em Verde Razer

Os Razer Blade 14, 15 e 17 são potenciados pelos avanços da AMD® e Intel®. O Blade 14 está de volta com a próxima geração de processadores AMD Ryzen Série 6000. Todas as configurações incluem o processador ultra-rápido Ryzen 9 6900HX, o que resulta na melhor experiência gaming possível com AMD em dispositivos móveis.

Tanto o Blade 15 como o Blade 17 vêm equipados com os mais recentes processadores Intel Core série H da 12ª geração, até ao Intel Core i9-12900H com 14 núcleos em comparação com a geração anterior de 8 núcleos.

Os processadores da 12ª geração Intel utilizam um novo design revolucionário com arquitetura híbrida que combina núcleos de desempenho com núcleos de eficiência, oferecendo aos utilizadores a liberdade para conversar, navegar, transmitir, editar, gravar e jogar. A novíssima geração de processadores Intel Core i9 tem frequências altíssimas até aos 5.0GHz.

Cada Razer Blade ganha vida com alumínio maquinado em CNC e componentes personalizados de alta qualidade, resultando num portátil gaming sem comparação com outro. Desenhado com o bem-estar dos gamers em mente, o novo Blade apresenta um teclado melhorado, com teclas ligeiramente maiores, tornando a experiência de escrita mais ergonómica do que nunca.

O design melhorado também inclui altifalantes cortados a laser, dobradiça melhorada com um perfil mais baixo e ventilação adicional utilizando pés em borracha pensados para criar zonas de circulação de ar para melhor arrefecimento.

Características Clássicas e Razer Care Alargado

As novas iterações do Razer Blade 14, 15 e 17 vêm com o Windows® 11 pré-instalado, com todos os seus benefícios para gaming, incluindo DirectStorage, Xbox GameBar e Xbox Game Pass.

As laterais dos Razer Blade estão repletas de uma variedade de portas, dependendo do modelo, com soluções que vão desde USB-C a HDMI 2.1 passando por um leitor de cartões SD UHS-II de alta velocidade, para que os utilizadores se consigam conectar a tudo, sem necessidade de adaptadores.

Os teclados dos três modelos Razer Blade incluem iluminação Razer Chroma RGB que pode ser personalizada para produtividade ou jogos, altifalantes frontais para manter o trabalho e os jogos divertidos e envolventes.

Os três novos Razer Blade continuam a oferecer áudio imersivo com paisagem sonora de 360 graus para filmes, música ou jogos com THX Spatial Audio certificado pela THX em quaisquer auscultadores analógicos ou nas colunas do portátil.

Além disso, a nova geração Razer Blade inicia uma nova política de garantia de bateria alargada até 2 anos, para ajudar a garantir que os Blade estão protegidos ao longo do tempo pelo serviço de suporte da Razer.

Preço & Disponibilidade

O novo Razer Blade 14 começa nos 2,199.99€ PVP e estará disponível a 10 de fevereiro. Já o novo Razer Blade 15 começa nos 2,799.99€ PVP e estará disponível a 4 de janeiro. Por fim, o novo Razer Blade 17 começa nos 2,999.99€ PVP e estará disponível a 4 de janeiro.

Todos vão estar disponíveis para pré-encomenda em Razer.com, lojas físicas Razer Store e revendedores selecionados.